أحد مستخدمي بيتكوين المبكرين دخل إلى المجال بسبب افتقاره إلى مهارات بلاك جاك

تام شمس - السبت 19 سبتمبر 2020 12:53 صباحاً - قام جويل بيرش، المؤسس المشارك لمنصة الاستثمار الآلي للعملات المشفرة "ستاكد"، بتفصيل غوصه الأولي في بيتكوين (BTC) كوسيلة للمقامرة على الإنترنت.

حيث قال بيرش لكوينتيليغراف في مقابلة: "لقد اشتريت أول عملة بيتكوين لأنني كنت ألعب بلاك جاك على الإنترنت". "كان سعر بيتكوين حوالي ٢٥٠ دولارًا للقطعة الواحدة، وهكذا، في عام ٢٠١٥، فقدت ما يعادل مئات الآلاف من الدولارات اليوم، وأنا ألعب البلاك جاك."

بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧، ارتفعت عملة بيتكوين من ٢٠٠ دولار، وصولًا إلى ٢٠٠٠٠ دولار في بعض البورصات، مما يعني أن خسائر بيرش في البلاك جاك المبكرة كانت أعلى بكثير مما كان يعتقد في وقت لعب القمار في ٢٠١٥. أوضح بيرش، المعروف أيضًا على تويتر باسم "بيتكوين بيرش"، أنه جنى الكثير من المال بناءً على تحركات أسعار بيتكوين أكثر من مساعيه للعب الورق عبر الإنترنت.

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"أحد الأسباب التي جعلتني متحمسًا بشأن العملة المشفرة كأداة استثمار هو أنني رأيت مقدار الأموال التي كنت أجنيها في ذلك الوقت من خلال عدم المقامرة والاحتفاظ بعملة بيتكوين التي اشتريتها من كوين بيز، بدلًا من وضعها في ألعاب بلاك جاك."

وصف بيرش نظره إلى مقتنيات بيتكوين الخاصة بالمقامرة عبر الإنترنت ذات يوم، حيث رأى أن حسابه أعلى بنسبة ٣٠٪ من حيث الدولار الأمريكي، بناءً على حركة سعر بيتكوين الصعودية. قال: "كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم النقر فيها نوعًا ما"، مدركًا مهاراته غير الكفؤة في لعبة ورق بينما يرى في نفس الوقت فرصة في العملات المشفرة.

بدأ العديد من المشاركين في العملات المشفرة في وقت مبكر في الصناعة عبر طرق مماثلة (إذا كانت عرضية). حيث قام كريس موريس، الرئيس التنفيذي لبورصة البطاقة الصفراء، ببيع بيتكوين على موقع إيباي وفي مواقع تاكو بيل، على سبيل المثال.