الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي يكشف عن استراتيجية شراء بيتكوين المفاجئة للشركة

تام شمس - الجمعة 18 سبتمبر 2020 11:55 مساءً - تصدرت مايكروستراتيجي لاستخبارات الأعمال السائد عددًا من العناوين الرئيسية في الأيام الأخيرة لاستثمارها الأولي بقيمة ٢٥٠ مليون دولار في بيتكوين (BTC). قامت الشركة لاحقًا بضخ ١٧٥ مليون دولار في الأصل - وهو مسعى طويل بلغ إجمالي ساعات العمل ١٠٠ تقريبًا.

قال مايكل سايلور الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي في تغريدة يوم الجمعة: "للحصول على ١٦٧٩٦ بيتكوين (تم الكشف عنه في ١٤/٩/٢٠٢٠)، قمنا بالتداول على مدار ٧٤ ساعة، ونفذنا ٨٨٦١٧ صفقة مع حوالي ٠,١٩ بيتكوين كل ٣ ثوانٍ.

ما يقرب من "٣٩٤١٤ دولارًا في بيتكوين في الدقيقة، ولكن في جميع الأوقات كنا مستعدين لشراء ٣٠-٥٠ مليون دولار في بضع ثوانٍ إذا حالفنا الحظ بارتفاع هبوطي بنسبة ١-٢٪"، في إشارة إلى استعداد الشركة لشراء بيتكوين في بسعر أرخص، إذا أتيحت الفرصة نفسها.

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تعد مايكروستراتيجي كواحدة من أحدث الشركات العملاقة الرئيسية التي تدخل مجال العملات المشفرة. اتخذت الشركة قفزة إيمانية في بيتكوين، حيث حصلت على ٢١٤٥٤ بيتكوين، بقيمة ٢٥٠ مليون دولار في ذلك الوقت، ووضع العملة كأصل احتياطي للكيان، وفقًا لإعلان بتاريخ ١١ أغسطس.

بعد الاستثمار الأولي، اشترى الكيان ١٦٧٩٦ بيتكوين إضافية، الأمر الذي استغرق بعض الوقت والجهد، كما هو موضح في تغريدة سايلور.

أثناء إظهار الاهتمام السائد بالأصل، أثبت التقاط بيتكوين على نطاق واسع أيضًا أن العملة يمكن أن تتوسع بشكل فعال كمخزن للقيمة - شك في أذهان الناس منذ عام ٢٠١٧، عندما تباطأت الشبكة بشكل كبير بينما تتطلب أيضًا رسوم معاملات عالية.