استطلاع: ما يقرب من نصف متداولي العملات المشفرة هم من المستثمرين على المدى الطويل

فوفقًا لاستطلاع حديث لمتداولي هوبي، ٤٥٪ من المشاركين لديهم آفاق زمنية أطول من عام واحد، مع وجود ١٢,٥٪ قالوا إنهم مستعدون للانتظار لأكثر من أربع سنوات للحصول على عائد على استثماراتهم. ويبدو أن هذا يتناقض مع وجهة النظر المقبولة على نطاق واسع بأن معظم مستثمري العملات المشفرة موجودون فقط لتحقيق ربح سريع.

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وعندما سئلوا عن الأصل الذي احتفظوا به لأطول فترة، فليس من المستغرب أن ٦٩٪ قالوا إنه بيتكوين (BTC). على الرغم من أن الغالبية العظمى من المستجيبين ينتمون إلى الفئة العمرية ٢٦-٥٠، فإن معظم المستجيبين لديهم أقل من ٣ سنوات من الخبرة في الاستثمار.

أيضًا، أكثر من نصف الأفراد الذين شملهم الاستطلاع لديهم دخل سنوي قدره ١٠٠٠٠ دولار أو أقل. وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو منخفضًا، إلا أننا يجب أن نلاحظ إجراء المسح في "الأسواق الناشئة" وفقًا لهوبي، حيث قد لا يعتبر هذا المستوى من الدخل بالضرورة منخفضًا. اعتبار آخر مهم هو أن ٤٩١ فردًا فقط استجابوا للاستطلاع، وبالتالي ليس من الواضح مدى تمثيل هذه العينة.

ويبدو أن هناك تحولًا يحدث في الطريقة التي ينظر بها إلى العملات المشفرة من قبل المستثمرين الأفراد والمستثمرين المحترفين - من خطة الثراء السريع إلى لعبة طويلة المدى.