ليبرا المدعومة من فيسبوك ترحب ببلوكتشين كابيتال كعضو جديد

تام شمس - الجمعة 18 سبتمبر 2020 05:54 مساءً - يستمر مشروع بلوكتشين ليبرا الذي أطلقه فيسبوك في النمو حيث أضاف مجلس إدارته شريكًا رئيسيًا جديدًا في الصناعة.

انضمت بلوكتشين كابيتال، وهي واحدة من أكبر شركات رأس المال الاستثماري في صناعة بلوكتشين، إلى رابطة ليبرا، وفقًا لإعلان رسمي يوم ١٨ سبتمبر.

جنبًا إلى جنب مع ٢٦ مشاركًا آخرين في الجمعية، ستعمل بلوكتشين كابيتال الآن على إنشاء "نظام دفع أكثر إنصافًا" باستخدام ليبرا.

حيث قال بارت ستيفنز، الشريك المؤسس والشريك الإداري في بلوكتشين كابيتال، "إن الاستفادة من تقنية بلوكتشين لتحسين الوصول المالي وتعزيز الابتكار كان في صميم استراتيجية محفظة بلوكتشين كابيتال."

Advertisements

تم تشكيل رابطة ليبرا في يونيو ٢٠١٨ بعد أن أصدر فيسبوك في الأصل ورقة بيضاء لمشروع العملة المستقرة، ليبرا. في البيان الصحفي، كان لدى الاتحاد عدد من الشركات العالمية الكبرى كأعضاء مؤسسين بما في ذلك ماستركارد وباي بال وفيزا وسترايب وإيباي وكوين بيز وأندريسن هورويتز وأوبر. ومع ذلك، غادر العديد من الأعضاء الأوليين الاتحاد وسط ضغوط تنظيمية عالمية.

شهدت ليبرا بعض التنشيط هذا العام، حيث أضافت جمعية ليبرا المزيد من الأعضاء مثل Checkout.com وشوبيفاي. ومع ذلك، مع وجود ٣٠ عضوًا حتى الآن، لا يزال مجلس إدارة ليبرا بعيدًا عن عدد ١٠٠ عضو المخطط له.

عيّنت الرابطة التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها أيضًا كبار خبراء الخدمات المالية كمسؤولين تنفيذيين في عام ٢٠٢٠. وفي ١٧ سبتمبر، عينت رابطة ليبرا المخضرم في إتش إس بي سي جيمس إيميت مديرًا منتدبًا لشركتها الفرعية، ليبرا نتوركس إل إل سي. وفي السابق، أعلنت الرابطة أن ستيوارت ليفي، الرئيس القانوني السابق لبنك إتش إس بي سي، هو أول رئيس تنفيذي لها.