الشرطة تستدعي رئيس بيتهامب لاستجوابه بخصوص تزوير مزعوم

تام شمس - الجمعة 18 سبتمبر 2020 05:54 مساءً - تستمر الدراما حول الاحتيال المزعوم الذي تورط فيه كبار المسؤولين التنفيذيين في بيتهامب حيث ورد أن رئيس الشركة قد تم استدعاءه للاستجواب.

ويُزعم أن وكالة شرطة العاصمة سيول تسعى لاستجواب لي جونغ هون، رئيس مجلس إدارة شركة بيتهامب كوريا و بيتهامب هولدينغز، وفقًا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب يوم ١٨ سبتمبر.

وحسبما ورد، يُزعم أن لي متهم بارتكاب جرائم احتيال واختلاس متعددة فيما يتعلق بالإدراج الفاشل لتوكن BXA. ويشير التقرير إلى أن الاحتيال المزعوم تسبب في أضرار للمستثمرين تصل إلى ٣٠ مليار وون (٢٥ مليون دولار). وبحسب ما ورد تتطلع الشرطة أيضًا إلى استجواب لي بشأن الاختلاس المزعوم لأموال المستثمرين في شراء العقارات في الخارج أو الاستثمارات الخارجية.

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ووفقًا ليونهاب، تم اتهام كيم بيونغ جون، رئيس مجلس إدارة آخر في بيتهامب، بالتورط في احتيال BXA جنبًا إلى جنب مع لي. ومع ذلك، لم تفتح الشرطة بعد تحقيقا ضد كيم.

تأتي آخر الأخبار بعد فترة وجيزة من ورود أنباء عن قيام شرطة سيول بمصادرة عدد من الأسهم في بيتهامب هولدينغز التابعة لشركة لي. وبحسب ما ورد فشل الرئيس التنفيذي في الاستحواذ على بيتهامب، وتم مقاضاته في هذه العملية.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، شنت الشرطة المحلية غارتين على مكاتب بيتهامب فيما يتعلق بالاحتيال المزعوم في سبتمبر.