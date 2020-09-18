باينانس USD تأتي إلى بلوكشين فلو لدابر لابز

تام شمس - الجمعة 18 سبتمبر 2020 05:52 صباحاً - أصبحت العملة المستقرة المربوطة بالدولار الأمريكي لأفضل بورصة عملات مشفرة، BUSD، أحدث توكن مستقر يعلن أنه سيتم إطلاقه على بلوكتشين فلو من دابر لابز.

تأتي الأخبار بعد أيام فقط من إضافة المنصة لعملة USDC المستقرة.

بدأ دابر لابز، وهو الفريق الذي يقف وراء ألعاب كريبتوكيتيز وإن بي إيه توب شوت الرائدة التي تستخدم التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT)، العمل على فلو لمعالجة مشكلات التوسع مع إيثريوم (ETH) التي كشفت عنها كريبتوكيتيز بشكل صارخ بعد إطلاقها في أواخر عام ٢٠١٧.

ستسمح الشراكة الجديدة للمطورين بالبناء على فلو لدمج BUSD دون إذن في تطبيقاتهم اللامركزية (DApps)، مع تأكيد الشركات أن BUSD ستفتح الباب للمطورين الذين يتطلعون إلى بناء تطبيقات تمويل لامركزي (DeFi) مستقرة تدعم العملة المستقرة على فلو. حيث صرح صموئيل ليم، كبير مسؤولي الامتثال في باينانس:

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"نعتقد أن الترفيه والألعاب اللامركزية ستلعب دورًا رائدًا في تسريع اعتماد العملات المشفرة. شراكتنا مع سجل إنجازات فلو ودابر ستجلب BUSD إلى أيدي ملايين المستهلكين".

مع توقيع دابر شراكات مع كبرى شركات الترفيه العالمية بما في ذلك ورنر ميوزيك غروب ويوبيسوفت وألتميت فايتينج تشامبيونشيب ودكتور سوس، فإن بلوكتشين فلو تبشر بمنتجات وتطبيقات على نطاق المستهلك.

حققت لعبة إن بي إيه توب شوت من دابر لابز، أول لعبة وتطبيق لامركزي يتم إطلاقهما على فلو، إيرادات تزيد عن ٢ مليون دولار من بيع التوكنات غير القابلة للاستبدال منذ إطلاقها في النسخة التجريبية في يونيو. تسمح اللعبة للاعبين بجمع "لحظات" الوسائط المتعددة والتفاعل معها والتي تصور الأحداث الرئيسية في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين، وتداولها في سوق توب شوت.