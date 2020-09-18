تام شمس - الجمعة 18 سبتمبر 2020 05:52 صباحاً - أدى ارتفاع قطاع التمويل اللامركزي إلى عمليات سك ضخمة لتيثر في عام ٢٠٢٠ - بما في ذلك ٣ مليارات دولار الشهر الماضي وحده - مما زاد من قيمتها السوقية إلى أكثر من ١٥ مليار دولار.
في بداية العام، كان هناك ما يزيد قليلًا عن ٤ مليارات دولار أمريكي متداول، واليوم يتجاوز هذا الرقم ١٥ مليار دولار. كان التمويل اللامركزي هو القوة الدافعة وراء تعدين تيثر حيث يعتمد المزيد والمزيد من تجمعات السيولة على العملات المستقرة. تم الإبلاغ عن أن متوسط قيمة التحويل اليومية لتيثر قد تجاوز متوسط باي بال في أواخر الشهر الماضي حيث يستمر الطلب على العملة المستقرة في الارتفاع.
أعلنت تيثر هذا الإعلان الهام وأشارت إلى أن الرسملة السوقية زادت في الشهر الماضي بمليارات أخرى:
يصور مخطط معلومات من Flipsidecrypto.com تحركات تيثر بين المستخدمين والبورصات هذا الشهر. لا تزال البورصات المركزية الرئيسية تمثل نصيب الأسد من تداول توكنات تيثر حيث تمتلك باينانس وبيتفينكس حوالي ٢ مليار دولار بينهما.
صورة - flipsidecrypto.com
وفقًا لتقرير شفافية تيثر، فقد زاد مقدار توكنات UDST على إيثريوم الآن إلى أكثر من ١٠ مليارات دولار، أو ما يقرب من ثلثي العرض بالكامل. يوجد حاليًا حوالي ٤,٢ مليارات دولار على ترون و١,٣ مليار دولار متداولة على أومني.
كانت هذه تفاصيل خبر القيمة السوقية لتيثر زادت ٤ مرات تقريبًا في عام ٢٠٢٠ لتصل إلى ١٥ مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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