فيتشين تقدم خدمات إلى ١٣٠ شركة في الصين كعضو في تحالف سلامة الأغذية

تام شمس - الجمعة 18 سبتمبر 2020 05:52 صباحاً - انضمت مؤسسة فيتشين إلى التحالف الصيني لصحة الحيوان وسلامة الأغذية كعضو في المجلس.

ووفقًا لإعلان بتاريخ ١٧ سبتمبر، فإن فيتشين هي "المزود العام الوحيد لتقنية بلوكتشين في التحالف" وستقدم الدعم الفني ودعم البنية التحتية. هناك أكثر من ١٣٠ شركة في التحالف، بما في ذلك الشركات الصينية التابعة لوول مارت وستاربكس وماكدونالدز.

ورد أن فيتشين - وهو مشروع لتتبع سلسلة التوريد - قد استعان بأول عضو في تحالفه كمستخدم لمنتج "تول تشين" الخاص به وقال إنه من المتوقع انضمام المزيد. لكن الإعلان لم يكشف عن أي تفاصيل حول أي عضو في التحالف أو حجم الشراكة.

يستخدم التحالف الصيني لصحة الحيوانات وسلامة الأغذية (CAFA) حاليًا برنامج فود تراست تريسابيليتي. كشفت شركة إنتاج الدواجن الأمريكية كارغيل في يونيو أنها تتعقب "تشيكن ٢.٠" في الصين على منصة CAFA باستخدام رموز QR لتزويد المستهلكين بمعلومات حول "بيانات التفريخ والمزرعة والإنتاج والبيئة والشهادات وتقارير الاختبار".

صرحت فيتشين أنها تعتزم استخدام منصة تولتشين الخاصة بها لمساعدة CAFA في "بناء نظام التتبع من المزرعة إلى المائدة" عبر الصين من خلال البناء على نظام فود تراست الحالي.

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حيث صرحت فيتشين: "سيكون جميع أعضاء المؤسسة في التحالف قادرين على تسجيل العمليات الرئيسية للمنتجات الغذائية على بلوكتشين بطريقة غير قابلة للتغيير وآمنة، مما يربط الثقة بين المستهلكين والشركات". "يمكن أن تبدأ إمكانية التتبع من الزراعة والمعالجة والتعبئة والخدمات اللوجستية وحتى البيع بالتجزئة والمزيد."

"من خلال تشغيل منصات التتبع للتحالفات مثل CAFA وشركاء آخرين مشابهين، سيتم استخدام بلوكتشين فيتشين ثور من قبل مئات وآلاف الشركات دون الحاجة إلى فيتشين للتعامل معها بشكل فردي."

تستخدم منصة فيتشين للتتبع للأغذية والسلع الأخرى من قبل شركات مثل وولمارت تشاينا ومصنعي السيارات بي إم دبليو وبي واي دي أوتو والعديد من الشركات الأخرى. كما أن لديها شراكة مع شركة التدقيق برايس ووترهاوس كوبرز والمسجل المعتمد دي إن في جي إل.

تستخدم المنصة بروتوكول إثبات السلطة - الذي يسمح بمعاملات سريعة ومنخفضة التكلفة على حساب اللامركزية - مع ١٠١ عقدة سلطة فقط تتحكم فيها الشركات أو الأفراد الذين يمتلكون ما لا يقل عن ٢٥ مليون من التوكنات الخاصة بها، والتي يمكنها التحقق من المعاملات وإنتاج الكتل.

وفقًا لفيتشين ستاتس، كان هناك أكثر من ١٥٠٠٠٠ بند بيانات على شبكة فيتشين ثور الرئيسية اعتبارًا من ١٦ سبتمبر، مع تداول ٦٤,٣ مليار توكن VET.