تأثير يونيسواب يؤدي إلى مكاسب بنسبة ٢٠٨٪ في المتوسط ​​لبعض التوكنات

تام شمس - الجمعة 18 سبتمبر 2020 12:53 صباحاً - يدعي تقرير صادر عن مقدم بيانات العملات المشفرة، كروس أنجل، أن التوكنات التي تكتسب أولًا قوة جذب على يونيسواب قدمت باستمرار عوائد بنسبة ٢٠٨٪ في المتوسط ​​بمجرد إدراجها بواسطة البورصات المركزية الرئيسية.

في الماضي، قيل الكثير عن "تأثير كوين بيز" و"تأثير باينانس"، حيث يُزعم أن سعر أي توكن يشهد ارتفاعًا سريعًا بمجرد إدراجه في أي من البورصات السابقة. ومع ذلك، هذه المرة، يُزعم أن مجموعة من القوائم تؤدي إلى نتائج. قام مؤلفو التقرير بفحص عدد من التوكنات التي تم إدراجها في بورصة مركزية رئيسية بعد أن تم إدراجها بالفعل في بورصة يونيسواب اللامركزية. وقد خلصوا إلى أن:

"متوسط ​​العائد لأهم المشاريع المدرجة في يونيسواب والتي وصلت بنجاح إلى البورصات المركزية هو +٢٠٨٪ (YFI وYFII وREN وRSR وZAP وAMPL وOM وBAL وSNX وUMA). وشهد سعرها التوكنات وحجمها وعدد المحافظ وعدد المحافظ النشطة زيادات كبيرة".

وفقًا لكروس أنجل، فإن الفائز الأكبر هو عملة مستقرة لامركزية تسمى "ريزرفد رايتس"، والتي اكتسبت أكثر من ٧٠٠٪. نظرًا لأن المؤلفين لا يكشفون بشكل كامل عن منهجيتهم في التقرير، فمن غير الواضح إذا ما كانت هذه العائدات سنوية، أو يتم تحديدها بطريقة أخرى.

في وقتٍ سابق اليوم، أصدرت يونيسواب توكن الحوكمة الخاص بها، حيث قام آلاف المستخدمين بالتسجيل على الفور للمطالبة بوحدات UNI المجانية الخاصة بهم.