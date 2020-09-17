باينانس تُدرج توكن يونيسواب الجديد على الفور مع تزايد الإثارة

تام شمس - الخميس 17 سبتمبر 2020 05:52 صباحاً - بغض النظر عن الجدل حول إدراج سوشي سواب، أعلنت باينانس بالفعل عن دعمها لتوكن يونيسواب الجديد بعد حوالي ساعة أو نحو ذلك من الإعلان عنه.

تم نشر توكن بروتوكول الحوكمة الخاص بمنصة التمويل اللامركزي UNI على إيثريوم (ETH) منذ حوالي ٩٠ دقيقة.

وعلى مدى السنوات الأربع المقبلة، سيتم إصدار مليار توكن UNI بشكل متزايد، مع إصدار ١٥٪ على الفور للمستخدمين السابقين للمنصة. إجمالًا، سيذهب ٦٠٪ إلى أعضاء المجتمع، بينما يذهب الـ ٤٠٪ المتبقية إلى أعضاء الفريق والمستثمرين والمستشارين مع فترة استحقاق تصل إلى ٤ سنوات.

حيث قال الإعلان الرسمي إن UNI ستضمن أن يونيسواب يقودها المجتمع ومستدامة ذاتيًا:

Advertisements

"يخدم تقديم UNI (ERC-٢٠) هذا الغرض، مما يتيح ملكية المجتمع المشتركة ونظام حوكمة نابض بالحياة ومتنوع ومخصص، والذي سيوجه البروتوكول بنشاط نحو المستقبل."

سارعت باينانس في القفز للإعلان، قائلة إنها ستفتح التداول في أزواج تداول UNI مقابل بيتكوين وUNI مقابل BNB وUNI مقابل BUSD وUNI مقابل USDT يوم ١٧ سبتمبر الساعة ٣ صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق. وعمليات الإيداع مفتوحة بالفعل، لكنها حذرت: