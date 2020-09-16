حكومة كوريا الجنوبية تتعهد بجلب تصويت بلوكتشين إلى المنازل

تام شمس - الأربعاء 16 سبتمبر 2020 11:55 مساءً - وصل جنون بلوكتشين في كوريا الجنوبية الآن إلى قطاع الإسكان، حيث تعهدت الحكومة الوطنية بتقديم ١,٢٧ مليون دولار لتمويل منصة قائمة على بلوكتشين تستهدف سكان الشقق في جميع أنحاء البلاد.

ووفقًا لزد نت كوريا، اختارت وزارة العلوم الكورية الجنوبية شركة محلية، كيه ساين، لتطوير منصة خالية من الاتصال تتيح للمقيمين المشاركة في التصويت الإلكتروني، وإدارة أماكن وقوف السيارات وغيرها من تدابير الحوكمة القائمة على الإسكان.

وذكر الإعلان أن المنصة ستساعد أيضًا في التباعد الاجتماعي. كما أشار منشئو المشروع أيضًا إلى أنهم يتوقعون "تعزيز الصحة العامة في المساحات السكنية".

سيتمكن مالكو المنازل والمقيمون والإدارة من استخدام المنصة، والتي ستوفر أيضًا مؤتمرات الفيديو وحلول الدفع الإلكتروني.

Advertisements

علق كيو جا إن، نائب رئيس كيه ساين، على المنصة القادمة قائلًا:

"نحن نعمل على تطوير برنامج يمكن تطبيقه على النظام البيئي للتوكنات من خلال التحكم في المعلومات الشخصية والتحقق من الهوية من خلال التحكم في المعلومات الشخصية. والهدف أيضًا هو إنشاء نظام توكنات يمكن استخدامه في أي متجر."

كما اقترح رئيس الحكومة الإقليمية في سيوتشو مؤخرًا منصة تصويت مدعومة من بلوكتشين للمقيمين وأشاد بالتدفق الأخير للتطورات المتعلقة بالعملات المشفرة في جميع أنحاء البلاد.