بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقع اقتراب أسعار الفائدة من ٠٪ لسنوات، مما قد يعزز عرض قيمة بيتكوين

تام شمس - الأربعاء 16 سبتمبر 2020 11:55 مساءً - تتضمن خطة لعبة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للمضي قدمًا مستويات فائدة قصيرة الأجل بين ٠٪ و٠,٢٥٪، وفقًا لما قرره البنك في اجتماع يومي ١٥ و١٦ سبتمبر.

حيث تخطط الهيئة المستقلة للحفاظ على أسعار الفائدة المنخفضة من أجل زيادة التضخم، بناءً على تقرير بتاريخ ١٦ سبتمبر من سي إن بي سي. تسلط مثل هذه الأخبار الضوء على بيتكوين كمخزن للقيمة. نظرًا لأن العملة القائمة على بلوكتشين محصنة إلى حد كبير من مثل هذه الإجراءات، لأنها محمية ضد التضخم من خلال سقفها الدائم البالغ ٢١ مليون عملة.

وقالت سي إن بي سي إن غالبية أعضاء لجنة الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون أن تظل أسعار الفائدة قريبة من ٠٪ للسنوات الثلاث المقبلة. حيث قال مجلس الإدارة إنهم يهدفون إلى تضخم أعلى من ٢٪.

قد تؤدي هذه الإجراءات إلى فقدان الدولار لقيمته وسط محاولات البنك المركزي لتصحيح السفينة الاقتصادية الغارقة للبلاد - التي ألقتها موجات الوباء المستمر.

على مدى السنوات القليلة الماضية، عززت بيتكوين مكانتها كمخزن للقيمة، بعيدًا نظريًا عن أسعار السوق التقليدية والسيطرة الحكومية. وقد أضاف عمالقة التيار الرئيسي، مثل مايكروستراتيجيز وبول تيودور جونز، مؤخرًا إلى مصداقية العملة من خلال الانضمام إلى النظام البيئي، على الرغم من أن التكنولوجيا لم تشهد بعد الموافقة السائدة الكاملة.