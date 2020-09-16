بطاقة فيزا للعملات المشفرة من باينانس متاحة الآن في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية

تام شمس - الأربعاء 16 سبتمبر 2020 06:55 مساءً - أعلنت أكبر بورصة في العالم، باينانس، رسميًا أن بطاقة الخصم الخاصة بالعملات المشفرة الخاصة بها متاحة الآن في أوروبا.

ووفقًا لمدونة بتاريخ ١٥ سبتمبر، فإن بطاقة فيزا باينانس متاحة الآن للجميع في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).

للاحتفال بالإطلاق في أوروبا، تقدم باينانس ما يصل إلى ٧٪ استرداد نقدي من عمليات الشراء باستخدام البطاقة. ووفقًا للشركة، يعد هذا أعلى معدل استرداد نقدي متاح في السوق حتى الآن.

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أشارت باينانس إلى أن باينانس فيزا كارد تقوم بتحويل أموال العملات المشفرة للمستخدمين إلى عملة محلية تلقائيًا، مما يسمح لهم بإنفاق العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) في ٦٠ مليون موقع حول العالم.

منذ الإعلان عن خططها للحصول على باينانس فيزا كارد في أبريل ٢٠٢٠، تعمل باينانس على دفع المنتج الجديد بقوة. ظهرت باينانس كارد رسميًا في أوروبا في يوليو ٢٠٢٠، حيث ادعت الشركة أن المستخدمين المقيمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية سيكونون قادرين على التقدم للحصول على بطاقة في أغسطس. ونظرًا لأن بطاقة باينانس يتم تشغيلها بواسطة مزود الخصم المباشر للعملات الرقمية المملوك لباينانس، سوايب، فقد يدخل المنتج الجديد قريبًا إلى الولايات المتحدة.

في أوائل سبتمبر، قال رئيس عمليات باينانس لروسيا ورابطة الدول المستقلة لكوينتيليغراف إن باينانس كارد لا تزال في طريقها إلى روسيا على الرغم من حظر دفع العملات الرقمية القادم في البلاد.