الشرطة الكورية الجنوبية تصادر أسهم بيتهامب في ثالث مداهمة هذا الشهر

تام شمس - الأربعاء 16 سبتمبر 2020 05:53 مساءً - تعرضت أكبر بورصة عملات مشفرة في كوريا الجنوبية بيتهامب إلى مداهمة من قبل شرطة العاصمة سيول للمرة الثالثة هذا الشهر، وفقًا لتقرير في مصدر إعلامي محلي.

وخلال المداهمة يوم ١٦ سبتمبر، ورد أن الشرطة صادرت عددًا من الأسهم في بيتهامب هولدينغز التابعة لمدير بيتهامب كوريا، كيم بيونغ جيون. وقد تم إصدار دعوى الحجز من قبل محكمة منطقة سيول المركزية يوم ١٤ سبتمبر.

كان كيم يحاول دون جدوى الاستحواذ على بيتهامب، وتم مقاضاته في هذه العملية. وكان قد قدم سابقًا طلبًا للاستيلاء على عدد كبير من الأسهم المملوكة لرئيس مجلس الإدارة لي جونغ هون، المساهم الأكبر.

تعتبر مداهمة الشرطة على البورصة هي الثالثة هذا الشهر بعد مداهمة أولية يوم ٢ سبتمبر ومداهمة أخرى يوم ٧ سبتمبر بسبب احتيال مالي كبير مزعوم حول توكن BXA الأصلي لشركة بيتهامب.

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من خلال الترويج للتوكن، الذي لم يتم إطلاقه أو إدراجه مطلقًا، ورد أن لي قد تورط في عملية احتيال تسببت في أضرار بقيمة ٢٥ مليون دولار للمستثمرين.

ووفقًا لمصادر الصناعة، أكملت سامجونغ كيه بي إم جي، المشرف على بيع بيتهامب، في وقت سابق من هذا الشهر خطاب نوايا (LOI) يفيد بأنه يخطط لبيع حصته الخاصة في بيتهامب هولدينغز.

ويعتقد أن المداهمات التي شنت في وقت سابق من هذا الشهر والنزاع القانوني المستمر بين كيم ولي هي السبب وراء ذلك.