إيتورو وبلوكفاي ونيكسو تستفيد من إعلانات بريف مع "تفاعل لا مثيل له"

تام شمس - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 11:55 مساءً - وفقًا لمتصفح بريف، حققت شركات مثل إيتورو وبلوكفاي ونيكسو نتائج غير مسبوقة من خلال الإعلان لمستخدمي المنصة. وبالنظر إلى شعبية بريف داخل مجتمع العملات المشفرة، فإن هذا لا يمثل مفاجأة.

على سبيل المثال، تمكنت منصة إقراض العملات المشفرة بلوكفاي من تقليل تكاليف اكتساب العملاء بنسبة ٧٥٪ باستخدام إعلانات بريف. كانت الحملة أيضًا ضعف فعالية حملة غوغل من حيث النسبة المئوية للمستجيبين الذين فتحوا حسابات. وقد نُقل عن مدير التسويق في بلوكفاي، نيك رايس، قوله:

"لقد أثبتت بريف أنها واحدة من أكثر القنوات فعالية في جذب عملاء جدد إلى بلوكفاي. تخلق تجربة التمكين تفاعلًا أعمق ينتج عنه باستمرار نسبة نقر إلى ظهور أعلى بمقدار ٣ أضعاف من أي إنفاق على الوسائط المدفوعة الأخرى.

ويمكن لمستخدمي بريف الاشتراك طواعية لمشاهدة الإعلانات والحصول على مكافآت من خلال بيزك أتنشن توكن الأصلي للمتصفح - حيث يذهب ٧٠٪ إلى المستخدمين و٣٠٪ إلى بريف. يضم المتصفح أكثر من ١٨ مليون مستخدم نشط شهريًا، وهو ما يمثل زيادة عن ٨,٧ ملايين في نوفمبر الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة الوحيدة التي سلط بريف الضوء على نجاحها وهي ليست شركة بلوكتشين/عملات مشفرة هي شركة الملابس الداخلية كولبريت. حيث تدعي الشركة أنها زادت مبيعاتها بنسبة ٥٠٠٪ خلال ١٤ يومًا نتيجة لإعلانات بريف. وربما يمكن تفسير تقاطع المصالح هذا من خلال التركيبة السكانية الشابة عمومًا لمجتمع العملات المشفرة.