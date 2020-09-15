تكديس ألغوراند متوافق الآن مع برنامج الكمبيوتر لمحفظة ليدجر

تام شمس - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 11:55 مساءً - أضافت شركة ليدجر لأجهزة المحافظ الشهيرة توكن ALGO الخاص بألغوراند إلى قائمة الأصول المتوافقة مع المحفظة والمتاحة على تطبيق الكمبيوتر الخاص بها، ليدجر لايف، مما يسمح للمالكين بتخزين الأصول وتكديسها.

حيث أوضح الرئيس التنفيذي لشركة ليدجر، باسكال غوتييه، يوم الثلاثاء في بيان تم تقديمه إلى كوينتيليغراف إن ذلك "سيوفر التكامل مع ليدجر لايف للمستخدمين فرصًا إضافية لكسب الدخل السلبي، مما يضمن أعلى مستوى من التحكم والمرونة". كما أن الإضافة تعني أيضًا توافق تخزين التوكنات القائمة على بلوكتشين ألغوراند، والمعروف باسم ألغوراند ستاندرد أسيتس.

الأصول التي تم إنشاؤها باستخدام تقنية إثبات الحصة تعني أن حامليها يمكنهم كسب دخل سلبي من خلال المساعدة في توفير الإجماع على بلوكتشين المرتبط. يمكن لحاملي ألغوراند الآن مشاركة عملات ALGO الخاصة بهم بشكل سلبي أثناء تخزينها على أجهزة محافظ ليدجر الخاصة بهم، والتفاعل مع مقتنياتهم حسب الحاجة عبر واجهة الكمبيوتر "ليدجر لايف".

يتميز مقدم خدمة محفظة الأجهزة أيضًا بتوافق التكديس والتخزين لترون (TRX) وكوزموس وتيزوس (XTZ).

احتلت ليدجر عددًا من العناوين الرئيسية في عام ٢٠٢٠، بما في ذلك تصحيح تقريبي واجهته الشركة، والذي تضمن اختراق البيانات وثغرة أمنية في المحفظة.