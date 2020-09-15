أكثر من ٧,٦ مليارات كاردانو يتم تم نقلها إلى باينانس مع انخفاض السعر بنسبة ٣٠٪

تام شمس - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 11:55 مساءً - في الشهر الماضي، تم تحويل ٧,٦ مليارات كاردانو إلى باينانس أكثر مما تم سحبه وفقًا للبيانات من فليبسايد كريبتو. وفي غضون ذلك، انخفض سعر كاردانو من ٠,١٤١ دولار في ١٤ أغسطس إلى ٠,٠٩٧ دولار بحلول ١٤ سبتمبر - بانخفاض قدره ٣١٪.

سعر كاردانو والقيمة السوقية. المصدر: كوين ماركت كاب

قبل تراجع السعر الأخير للأصل، كانت عملة كاردانو الأصلية في اتجاه صعودي، وبلغت ذروتها مع ترقية حديثة يوم ٢٩ يوليو. وخلال السباق، تمكنت كاردانو من ترسيخ نفسها بين أعلى ١٠ عملات رقمية من خلال القيمة السوقية، لكنها انسحبت منذ ذلك الحين.

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تدفقات العرض النشط لكاردانو عل مدى ٣٠ يومًا. المصدر: فليبسايد كريبتو.

في ١٤ أغسطس، احتفظ المستخدمون بالغالبية العظمى من العرض النشط لكاردانو لمدة ٣٠ يومًا - ١١,٤ مليار من ١٢,٢ مليار. ومع ذلك، بحلول نهاية الفترة، لم يتبق سوى ١,٥ مليار مستخدم. وفي الوقت نفسه، شهدت باينانس صافي تدفق داخلي يقارب ٧ مليارات كاردانو، في حين تراكمت لدى "كبار الحائزين" ٣ مليارات كاردانو إضافية.

وربما قرر حاملو كاردانو أن الوقت قد حان لهم لاسترداد بعض المكاسب التي جمعوها في الأشهر السابقة.