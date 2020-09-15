الطرح الأولي للعملة الرقمية ليونيكرن يواجه مزيدًا من إجراءات هيئة الاوراق المالية والبورصات

تام شمس - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 11:55 مساءً - يواجه يونيكرن، وهو طرح أولي للعملة من عام ٢٠١٧، إجراءات من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

حيث اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الشركة الناشئة بتشغيل الطرح الأولي للعملة الرقمية الخاص بها دون المرور بالقنوات القانونية المناسبة، بناءً على بيان صدر يوم الثلاثاء من الهيئة المنظمة. وتدعي الهيئة أن يونيكرن عرضت فرصة استثمارية غير مسجلة.

حيث قال البيان إن "يونيكرن وافقت على تسوية الرسوم من خلال دفع غرامة قدرها ٦,١ ملايين دولار، معظم أصول الشركة، لتوزيعها على المستثمرين من خلال صندوق عادل". "وافقت يونيكرن أيضًا على تعطيل UKG، ونشر إشعار بالأمر، وطلب إزالة UKG من جميع منصات تداول الأصول الرقمية."

قفز مشروع يونيكرن، بتوكن يونيكوين غولد (UKG)، على عربة الطرح الأولي للعملة الرقمية في سبتمبر ٢٠١٧، محققًا حوالي ٢٨,٦ مليون دولار من رأس المال المستثمر، بناءً على بيانات من آي سي أو بينش. ومع ذلك، يزعم بيان هيئة الأوراق المالية والبورصات أن المشروع جمع مبلغًا أعلى قليلًا - حوالي ٣١ مليون دولار - من يونيو إلى أكتوبر.

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وضع المشروع نفسه كمكان للمراهنة على الرياضات الإلكترونية. وبشكل أساسي، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن المشروع صاغ بيعه بطريقة تجعله يبدو كفرصة ربح للمستثمرين، وبالتالي وضعه في فئة مالية تتطلب ترخيصًا، وهو ما لم يكن موجودًا. وجاء في البيان أن "أمر هيئة الأوراق المالية والبورصات وجد أن يونيكرن خالفت بنود التسجيل وفقًا لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية".

يقع توكن UKG عند سعر ٠,٠١ دولار في وقت كتابة المقالة، بانخفاض عن أعلى مستوى لها بالقرب من ١,٨٢ دولار في ذروة آخر فقاعة عملات مشفرة في يناير ٢٠١٨، وفقًا لبيانات أسعار كوين ماركت كاب.

تصدرت يونيكرن عناوين الصحف في عام ٢٠١٧ عندما استثمر مالك شركة دالاس مافريكس "مارك كوبان" في المشروع.