مشروع ألعاب بلوكتشين يسعى إلى الانتقال إلى الاتجاه السائد مع الترحيل الجديد إلى ماتيك نتورك

تام شمس - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 08:55 مساءً - تقوم آي جي غالاكسي بالترحيل بعيدًا عن ترون وإلى شبكة ماتيك نتورك. وهم يأملون أن تسمح هذه الخطوة لمنصتهم بالتحول إلى الاتجاه السائد، مع تجنب في الوقت نفسه ما يشار إليه باسم "قيود الأداء في سلسلة إيثريوم الرئيسية".
يقدم الاقتصاد القائم على الحوافز من آي جي غالاكسي توكنات للاعبين مقابل مشاركتهم في ألعاب الفيديو ومحتوى الفيديو والرياضات الإلكترونية. وقد أوضح نعيم شبير، الشريك المؤسس لشركة آي جي غالاكسي، أن الانتقال إلى شبكة ماتيك سيوفر تجربة مستخدمين أكثر سلاسة، ويساعد الشركة على اكتساب قدر أكبر من الجذب السائد:
"ستكون الاستفادة من الإنتاجية العالية والشبكة الفعالة من حيث التكلفة لشركة ماتيك أمرًا حيويًا في تحقيق مهمتنا في إنشاء آي جي غالاكسي كمساحة للألعاب والرياضات التنافسية الاجتماعية."
أجرى كوينتيليغراف مؤخرًا مقابلة مع ماك أوكامبو، رئيس النمو في مجموعة الترفيه بتقنية بلوكتشين، فيرتشوالي هيومن ستوديو. وقد صرح أوكامبو أن قطاع الألعاب يواجه عددًا من التحديات - وهي أن "ليس كل اللاعبين هم متداولو عملات مشفرة، وليس كل متداولي العملات المشفرة من هواة الألعاب".
أظهر تحليلنا للألعاب القادمة التي تدعم بلوكتشين مؤخرًا أن البعض في المجال يهدفون إلى توفير تجربة AAA للاعبين. وإذا نجحت التجربة، تشير الأرقام إلى أن هذه الألعاب يمكن أن تعرّض ما يصل إلى ٢,٥ مليار شخص إلى العملات المشفرة.
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