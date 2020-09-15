بيتباي تقرر السماح لجميع الموظفين بالعمل من المنزل بشكل دائم

اختارت شركة بيتباي لمدفوعات ومحفظة بيتكوين (BTC) أن تأخذ جو العمل الخاص بشركتها عن بُعد بشكل دائم.

حيث كشف استطلاع من داخل الشركة أن: "٨٥٪ من الموظفين فضلوا العمل من المنزل وشعروا أنهم أكثر إنتاجية"، حسبما جاء في بيان صدر يوم ١٥ سبتمبر. "هذه البصيرة إلى جانب استمرار العمل، هي سبب رئيسي لاختيار الشركة جعل العمل من المنزل دائمًا."

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نظرًا لكونه مكانًا يحتفظ به إلى حد كبير في العالم الرقمي، فإن مساحة العملات المشفرة غالبًا ما ترى الشركات والأفراد يعملون عن بُعد. اتجاه متزايد في ضوء تدابير الوقاية من كوفيد-١٩، والعمل عن بعد يقطع وقت التنقل، بالإضافة إلى أنه يخدم مرونة إضافية ويقلل تكاليف الشركة الناشئة عن استئجار مساحة عمل. ومع ذلك، تتضمن السلبيات تفاعلًا أقل وجهًا لوجه بين الموظفين وحاجة أكبر إلى ثقة الموظفين.

حيث أوضح أندرو كيلين، مدير التسويق في بيتباي: