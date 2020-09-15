تام شمس - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 05:52 مساءً - أعلنت منظمة للجهات التنظيمية الحكومية في الولايات المتحدة عن عملية مبسطة جديدة لترخيص أجهزة إرسال الأموال من شأنها أن توفر لشركات العملات المشفرة من الحصول على تراخيص منفصلة في ٤٠ ولاية.
حدد إعلان بتاريخ ١٥ سبتمبر الصادر عن مؤتمر مراقبي البنوك الحكومية (CSBS) معايير ترخيص الولايات التي ستتضمن اختبارًا واحدًا يديره ممتحنون من جميع أنحاء البلاد.
سيسمح الترخيص الناتج لحامليه بالعمل في جميع الولايات باستثناء ١٠ ولايات في الولايات المتحدة، ولم يستجب مؤتمر مراقبي البنوك الحكومية بعد لطلب كوينتيليغراف لتحديد أيهما لن يتم تضمينه، لكن المرشحين المحتملين هم أكبر الأسواق ذات التنظيم الأكثر كثافة تقليديًا، وخاصة نيويورك وكاليفورنيا.
يأمل مؤتمر مراقبي البنوك الحكومية في ظل النظام الجديد "أن يكتسب المنظمون مزيدًا من المعرفة بينما يحررون أيضًا موارد الولايات". وستدخل التغييرات حيز التنفيذ في عام ٢٠٢١.
كانت هذه تفاصيل خبر أصبح الترخيص لكل دولة لشركات العملات المشفرة والمدفوعات في الولايات المتحدة أسهل بكثير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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