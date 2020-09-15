أكبر بنك في روسيا ينضم إلى منصة بلوكتشين للتمويل التجاري

تام شمس - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 05:52 مساءً - انضمت شركة تابعة لأكبر بنك في روسيا، سبيربنك، إلى منصة قائمة على بلوكتشين لتمويل تجارة السلع الأساسية.

حيث وقع سبيربنك سويسرا إيه جي اتفاقية مع منصة التمويل التجاري السويسرية كومغو لتطبيق خدمة التمويل التجاري التي تدعمها بلوكتشين.

وقد قال ممثلون من سبيربنك سويسرا لكوينتيليغراف إن التعاون مع شركة كومغو يعالج الرقمنة المتزايدة للتمويل التجاري.

وأوضح يفجيني كرافشينكو، رئيس التمويل التجاري في سبيربنك، أن تمويل تجارة السلع هو عمل إستراتيجي لسبيربنك سويسرا. ووفقًا للمدير التنفيذي، فإن روسيا ودول كومنولث الدول المستقلة هي الأسواق الرئيسية للشركة، بينما تدعم سبيربنك سويسرا التدفقات التجارية على مستوى العالم.

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وقال كرافشينكو: "في السنوات الأخيرة، تسارعت رقمنة التمويل التجاري بشكل كبير، وفقًا لاحتياجات اللاعبين في السوق"، مضيفًا أن التمويل التجاري لشركة كومغو سيزيد من كفاءة عمليات سبيربنك.

حسبما ورد سابقًا، كومغو هي شركة ناشئة لا مركزية للتمويل التجاري تعمل على تطوير منصة تمويل تجارة السلع على أساس سلسلة بلوكتشين لإيثريوم. ويتمثل أحد أغراضها في تسريع معاملات التمويل التجاري وكذلك السماح لأصحاب المصلحة بتتبع الصفقة بنجاح فوري لمعلومات تجارة السلع الأساسية.

كان سبيربنك يستغل بقوة صناعة بلوكتشين مؤخرًا. حسبما أفاد كوينتيليغراف في أغسطس، يعمل سبيربنك مع شركة طيران كبرى مقرها روسيا، إس ٧ إيرلاينز، لتقديم نظام بيع التذاكر القائم على بلوكتشين. وبحسب ما ورد، يفكر البنك أيضًا في إطلاق عملته المستقرة المربوطة بالروبل الروسي بنسبة واحد لواحد.