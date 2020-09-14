بيتر براندت يقول إنه لا يختار العملات المشفرة حاليًا، من حيث الفرص

تام شمس - الاثنين 14 سبتمبر 2020 11:55 مساءً - عندما يتعلق الأمر بالاختيار بين بلوكتشين والاستثمارات التقليدية، فقد يكون العشب أكثر خضرة في سوق الأوراق المالية، حسبما قال بيتر براندت - الرئيس التنفيذي لشركة التداول الخاص فاكتور إل إل سي. ومع ذلك، فقد أشار إلى أن كل هذا يتوقف على اختيار الناس للعملة الأساسية.

كان براندت واضحًا في أنه قد تحول إلى الدولار الأمريكي في الغالب أثناء تحديد خطواته التالية. حيث قال لكوينتيليغراف يوم ٩ سبتمبر: "في الوقت الحالي، أعتقد أن الفرص في سوق الأسهم أكبر مما هي عليه في سوق العملات المشفرة".

وتابع قائلًا: "أنا لا أرى نفسي أتكهن كثيرًا بالعملات المشفرة"، ونسب تفكيره إلى عقلية جيله. شارك براندت في تجارة السوق التقليدية منذ عام ١٩٧٦، وقد أنشأ شركة فاكتور إل إل سي في عام ١٩٨٠، قبل عقود من اختراع الأصول القائمة على بلوكتشين.

قال براندت: "أنا من جيل يحدد صافي ثروتي بالدولار الأمريكي"، مشيرًا إلى أن الدولار الأمريكي هو طريقته القياسية لتخزين الأصول. وأشار إلى أن "جيل الشباب، كثير منهم، عملتهم الأم هي بيتكوين، أو أيًا كانت - أعني، مهما كان ما يفضلونه".

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ينظر جزء كبير من الصناعة أيضًا إلى الأصل على أنه تحوط أو مخزن للقيمة، مما يشير إلى تحول محتمل في الأجيال من دور الدولار الأمريكي في العقود الماضية.

قال براندت عن طريقة تفكيره الحالية: "أريد أن أتراجع وأبحث عن الفرص". "أرى فرصًا أكبر الآن في الأسهم الانتقائية - ليس سوقًا واسعًا، ولكن أسهم مختارة - وأقل من ذلك في العملات المشفرة."

ارتفعت الأصول التقليدية في عام ٢٠٢٠، لذا فإن عملية تفكير براندت لا تتعارض مع الأجواء الحالية لسوق الأسهم.