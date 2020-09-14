تام شمس - الاثنين 14 سبتمبر 2020 11:55 مساءً -
وفقًا لأرز ديجيتال، يأمل غلام حسين مظفري، الرئيس التنفيذي لمنظمة المنطقة الحرة في كيش، أن توافق الحكومة الإيرانية على اقتراح باستخدام أموال العملات المشفرة، مثل بيتكوين (BTC)، لدفع ثمن واردات السيارات في جزيرة كيش في إيران.
يقع القرار على عاتق البنك المركزي الإيراني، الذي قال في الماضي إن هذا النوع من التمويل لن يكون ممكنًا بسبب التضخم المفرط للريال - عملة البلاد.
حيث قال مظفري لوسائل الإعلام المحلية إن قضية واردات السيارات كانت "قصة حزينة" بسبب التكاليف الباهظة التي ينطوي عليها الأمر:
"كان اقتراحنا التالي هو أننا سنوفر العملة المطلوبة من خلال العملة الرقمية المعدّنة في المناطق الحرة، والتي يُعرف أصلها ومقدارها، ولن نضع أي ضغط على عملة البلد.
يجتمع مظفري مع رئيس البنك المركزي الأسبوع المقبل ويأمل أن تكون النتيجة مثمرة. يبدو أن المنظمة بدأت بالفعل في العمل مع شركات في القطاع الخاص لإعداد إطار عمل لمعاملات العملات المشفرة، في حالة قيام البنك المركزي بالفعل بإعطاء الضوء الأخضر للاقتراح.
في أغسطس، قال تاراس كوليك، نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال في شركة كور ساينتيفيك، لكوينتيليغراف إن الحكومات - مثل إيران - تتطلع إلى جعل سياساتها أكثر ملاءمة للتعدين من أجل اكتساب مزايا تنافسية على البلدان الأخرى.
قامت الحكومة الإيرانية مؤخرًا بإغلاق أكثر من ألف مزرعة تعدين رقمية كانت تعمل بدون ترخيص.
كانت هذه تفاصيل خبر يمكن استخدام مزارع تعدين العملات المشفرة بإيران للمساعدة في تمويل واردات السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.