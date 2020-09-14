مايكروستراتيجي بورد تجعل بيتكوين عملتها الاحتياطية الأساسية، وقد تزيد ممتلكاتها إلى ما يزيد عن ٢٥٠ مليون دولار

تام شمس - الاثنين 14 سبتمبر 2020 11:55 مساءً - اختار مجلس إدارة مايكروستراتيجي لجعل بيتكوين (BTC) الأصل الاحتياطي الأساسي للشركة. حيث ذكرت وثيقة إفصاح مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن هذا قد يؤدي إلى التوسع المستقبلي لممتلكات الشركة من العملات المشفرة بما يتجاوز الشراء الأصلي لمبلغ ٢١٤٥٤ بيتكوين، أي ما يعادل ٢٥٠ مليون دولار:

"تعمل بيتكوين كأصل احتياطي أساسي للخزانة على أساس مستمر، وتخضع لظروف السوق والاحتياجات المتوقعة للأعمال للأصول النقدية، بما في ذلك نشاط إعادة شراء الأسهم المحتملة في المستقبل. نتيجة لهذه السياسة الجديدة، قد تزيد ممتلكات الشركة من عملة بيتكوين بما يتجاوز استثمار ٢٥٠ مليون دولار الذي كشفت عنه الشركة في ١١ أغسطس ٢٠٢٠."

مايكروستراتيجي مقابل ناسداك. المصدر: تريدينغ إكونوميكس.

في البيان الصحفي المصاحب للاستحواذ الأصلي للشركة على بيتكوين، نُقل عن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي، مايكل ج. سايلور، قوله:

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"يعكس هذا الاستثمار إيماننا بأن بيتكوين، باعتبارها العملة المشفرة الأكثر استخدامًا في العالم، هي مخزن موثوق للقيمة وأصل استثماري جذاب مع إمكانية تقدير قيمة طويلة الأجل أكثر من الاحتفاظ بالنقود."

تسببت هذه الخطوة بالفعل في عدد كبير من المقلدين، مع قيام الشركات الأصغر من كل شكل بإصدار إعلانات مماثلة. تجدر الإشارة إلى أن مايكروستراتيجي باعت نطاقًا إلى بلوك.ون في عام ٢٠١٩ مقابل ٣٠ مليون دولار. وربما أعطى هذا لقيادة الشركة تقديرًا لقيمة العملة المشفرة. يمتلك بعض أكبر المستثمرين المؤسسيين في العالم حصة في الشركة. وقد يوضح هذا مدى قبول بيتكوين أكثر في وول ستريت في السنوات القليلة الماضية.

ومنذ استحواذها على بيتكوين الأصلي قبل شهر، تفوقت مايكروستراتيجي على مؤشر ناسداك المركب.