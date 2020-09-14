مجموعة العمل المالي تلمح إلى باينانس كمثال على تجنب التنظيم في البورصة

تام شمس - الاثنين 14 سبتمبر 2020 11:55 مساءً - يعرض تقرير جديد صادر عن مجموعة العمل المالي تفاصيل سلسلة من العلامات الحمراء التي يمكن أن تساعد في تحديد النشاط غير المشروع الذي يشمل العملات المشفرة. ومن بينها مجموعة عامة من الإرشادات التي تتضمن البورصات في ولايات قضائية ذات لوائح أضعف، حيث يبدو أن باينانس تتحرك في كثير من الأحيان لتجنب إشراف تنظيمي أقوى.

ويسرد التقرير، الذي نُشر يوم ١٤ سبتمبر، مجموعة متنوعة من علامات الإنذار لاكتشاف غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، مصنفة حسب الفئات. تظهر معظم علامات الإنذار التي يتم الاستشهاد بها بشكل شائع في التمويل التقليدي أيضًا: الشباب أو كبار السن الذين يتعاملون فجأة بمبالغ ضخمة من القيمة، أو قسمة التحويلات إلى عدة أجزاء أقل بقليل من عتبة الإبلاغ، على سبيل المثال.

ومع ذلك، في القسم المتعلق بالمخاطر الجغرافية، يشير التقرير بوضوح إلى أن المستخدمين الذين يتعاملون مع البورصات الواقعة في ولايات قضائية ذات أنظمة منخفضة لمكافحة غسيل الأموال تعتبر علامة إنذار.

في ملاحظة منفصلة، يوضح التقرير بالتفصيل كيف تحركت بورصة معينة عدة مرات لتجنب السياسات الأكثر قسوة:

"قبل تنفيذ سياسة لحظر عمليات مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في الولاية القضائية أ في آسيا في عام ٢٠١٧، قام مقدم خدمة الأصول الافتراضية (البورصة) المنشأة في الولاية القضائية أ بتحويل عمليتها إلى الولاية القضائية ب في نفس المنطقة. في عام ٢٠١٨، عززت سلطة الاختصاص ب نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب على الأصول الرقمية بعد الاختراق الكبير لبعض البورصات الرئيسية. في مارس ٢٠١٨، أعلنت البورصة عن نيتها نقل مقرها الرئيسي إلى السلطة القضائية ج في أوروبا (وهي ولاية قضائية لم تقدم بعد نظامًا شاملًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالأصول الرقمية ومقدمي خدمات الأصول الرقمية في ذلك الوقت). لاحقًا في نوفمبر ٢٠١٨، أدخلت دائرة الاختصاص ج لوائح معينة على مقدمي خدمات الأصول الرقمية، وفي فبراير ٢٠٢٠، أكدت أنه لم يتم منح أي ترخيص للبورصة للعمل. أشارت التقارير الأحدث في عام ٢٠٢٠ إلى أن شركة خدمات الأصول الرقمية قد نقلت بالفعل تسجيلها ومكانتها إلى الولاية القضائية د في إفريقيا."

من المحتمل جدًا أن تكون البورصة المعنية هي باينانس، التي بدأت في الصين وانتقلت إلى اليابان وفي النهاية مالطا. وبعد تقارير فبراير ٢٠٢٠ من السلطات المالطية بأن البورصة لم يتم ترخيصها مطلقًا في البلاد، أصبحت باينانس مراوغة فيما يتعلق باختصاصها القضائي الحالي. وقد حدد البعض تسجيلها الحالي في جزر كايمان، على الرغم من أن مجموعة العمل المالي يبدو أنها تعتقد أن موقعها الحقيقي هو في إفريقيا، وربما في سيشيل.

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ولم ترد باينانس على الفور على طلب كوينتيليغراف للتعليق.

تشير صياغة التقرير إلى أن مجموعة العمل المالي ستنظر في أي معاملة مع باينانس وغيرها من البورصات المدمجة في البلدان ذات "لوائح مكافحة غسل الأموال / مكافحة الإرهاب غير الملائمة" كعلامة إنذار محتملة.

قد يعني التقيد الصارم بهذه القواعد أن البورصات المنظمة بالكامل ستضطر إلى حظر التحويلات المباشرة إلى أي من هذه البورصات. القواعد الأخرى التي تنطوي على خلط الأموال وسقوطها من شأنها أيضًا استبعاد عمليات السحب غير المباشرة التي تمر عبر محافظ المستخدم.

ومع ذلك، كانت السلطات القضائية والتبادلات العالمية بطيئة في تبني إرشادات مجموعة العمل المالي، ويمكن للتفسيرات الفردية أن تخلق ثغرات لبعض أنواع البورصات.

كما تكثر التحديات التقنية التي تواجه تنفيذها، حيث إن الطبيعة مجهولة الهوية لبلوكتشين يمكن أن تجعل من الصعب إرفاق البيانات الوصفية للمستخدم التي تتطلبها قاعدة السفر لمجموعة العمل المالي.

وعلى الرغم من الموعد النهائي في يونيو الماضي، يعتقد بعض الخبراء أن التنفيذ الكامل لا يزال بعيد المنال.