لا تزال العديد من الخوادم السحابية معرضة لخطر الاختراق من أجل تعدين العملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 14 سبتمبر 2020 09:55 مساءً - وفقًا لدراسة نشرتها شركة أكوا سيكيوريتي للأمن السيبراني، تظل الخوادم السحابية هدفًا رئيسيًا للتعدين الخفي - وهو نوع من الهجمات التي يكون دافعها الرئيسي هو تعدين العملات المشفرة.

ينص "تقرير التهديدات المحلية السحابية لعام ٢٠٢٠" على أنه بين النصف الثاني من عام ٢٠١٩ والنصف الأول من عام ٢٠٢٠، ارتفعت الهجمات من هذا النوع بنسبة ٢٥٠٪. وفي المجموع، ٩٥٪ من ١٦٣٧١ هجومًا تم تسجيلها خلال هذه الفترة كانت مرتبطة بالتعدين الخفي.

يعتمد مرتكبو هذا النوع من الاستغلال بشكل كبير على استخدام XMRig، وهو تطبيق التعدين المعروف لمونيرو (XMR)، لنشر الهجمات. حيث أوضحت أكوا سيكيوريتي:

"على الرغم من أن بيتكوين لديها دعاية أفضل من مونيرو، إلا أن مونيرو هي ما يفضله المخترون. نتوقع أنهم اختاروا مونيرو لأنها تعتبر مجهولة الهوية أكثر من بيتكوين."

مع ارتفاع أسعار العملات المشفرة، شهد الباحثون زيادة في كمية هجمات التعدين الخفي وغيرها من الهجمات ذات الصلة، وفقًا لبحث أجرته شركة الأمن السيبراني سيمانتك. حيث أظهرت النتائج التي توصلوا إليها زيادة بنسبة ١٦٣٪ في نشاط التعدين الخفي المستند إلى المتصفح في الربع الثاني من عام ٢٠٢٠.