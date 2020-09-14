آي إن إكس تبدأ في قبول مدفوعات العملات المشفرة بعد أن جمعت ٧,٥ ملايين دولار في الاكتتاب العام

تام شمس - الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:52 مساءً - تقبل آي إن إكس، وهي بورصة عملات مشفرة مقرها جبل طارق، الآن العملات المشفرة الرئيسية كجزء من الاكتتاب العام الأولي (IPO). وتأمل الشركة في جمع ١١٧ مليون دولار من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

ووفقًا للإعلان، قام أكثر من ٣٠٠٠ مستثمر تجزئة ومعتمد بالتسجيل في عرض توكن آي إن إكس في أول ٣ أيام. وتقول آي إن إكس أن الشركة حددت سعر العرض ليكون ٠,٩٠ دولارًا لكل توكن بحد أدنى للاستثمار يبلغ ١٠٠٠ دولار. ود أشارت الشركة إلى أن أسعار صرف بيتكوين مقابل الدولار وإيثريوم مقابل الدولار وUSDC مقابل الدولار سيتم تحديدها بالطريقة الموضحة في نشرة الإصدار النهائية.

حسبما ذكرنا سابقًا، فإن بيع آي إن إكس المستمر هو أول اكتتاب عام لتوكن الأوراق المالية يتم تسجيله لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). تم الإعلان عن بيان التسجيل المتعلق بطرح هذه الأوراق المالية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠.

وفي الإعلان، أوضحت آي إن إكس أن العرض متاح فقط في كاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت وجورجيا وهاواي وإلينوي ولويزيانا وميشيغان ومينيسوتا ونيويورك وتكساس واشنطن وويسكونسن ووايومنغ.

ووفقًا للشركة، تعتزم آي إن إكس استخدام الأموال التي تم جمعها من بيع توكنات آي إن إكس لإطلاق منصة أصول رقمية متعددة الخدمات. وعلى هذا النحو، تخطط آي إن إكس لإنشاء منصة تداول عملات مشفرة منظمة للعملات المشفرة وتوكنات الأوراق المالية ومشتقاتها، بالإضافة إلى إطلاق صندوق احتياطي نقدي.