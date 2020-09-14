موقع كريبتو دوت كوم ينظر إلى تكامل تشين لينك كبوابة إلى التمويل اللامركزي

تام شمس - الاثنين 14 سبتمبر 2020 05:54 مساءً - تضيف كريبتو دوت كوم (CRO) موجز أسعار تشين لينك إلى محفظة التمويل اللامركزي حيث تبدأ في التوسع في المجال المزدهر. حيث قال رئيس العمليات في الشركة إريك أنزياني لكوينتيليغراف:

"أود أن أقول إن الشراكة مع تشين لينك هي نوع من التكامل الأول لدينا مع بروتوكول التمويل اللامركزي، فهي تجلب قيمة لعملائنا من حيث توفير الشفافية في الأسعار التي نقدمها لهم في محفظة التمويل اللامركزي والتأكد أيضًا من نظامنا البيئي يمكن دمج توكن CRO في البروتوكول الخارجي عن طريق إنشاء موجز أسعار لتوكن CRO على وجه التحديد بفضل بنية تشين لينك."

تكامل تشين لينك. المصدر: كريبتو دوت كوم.

زوج التداول الأول الذي سيحصل على موجز سعر لامركزي هو CRO مقابل إيثريوم وسيتبعه CRO مقابل الدولار. حيث قال أنزياني إن الشركة بدأت بتوكنات التمويل اللامركزي ولكن في المستقبل، تخطط لاستخدام موجز أسعار تشين لينك لجميع التوكنات في نظامها البيئي. ووفقًا له، فإن التوسع في مساحة التمويل اللامركزي ليس مدفوعًا بالرغبة في الاستفادة من الضجة، بل بالاعتقاد الأساسي بأن كل إنسان له حق أصيل في التحكم في موارده المالية وبياناته وهويته:

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"نحن نؤمن بشدة بأن تقنية بلوكتشين والتمويل اللامركزي، على وجه الخصوص، يمكن أن تمكن الملايين من ممارسة هذا الحق، الحق في التحكم في أموالهم. وقد شرعنا كشركة في مهمة بناء نظام بيئي كامل للتأكد من اعتماد تقنية بلوكتشين واستخدامها".

أثناء مناقشة الجدل الأخير حول البورصات الرائدة التي تدرج توكن سوشي، قال أنزياني إنه في رأيه، يثق عملاء كريبتو دوت كوم في العناية الواجبة قبل إدراج أصل جديد؛ لذلك قرروا عدم إدراجه:

"كنا على علم بالمشروع وعندما نظرنا إليه، شعرنا أنه لم يكن الوقت المناسب."

بقدر ما كان نمو التمويل اللامركزي مثيرًا، يجب الترحيب بالاتجاه نحو نهج أكثر استدامة.