تشكيل مجموعة بلوكتشين سويسرية لتشجيع شركات بلوكتشين الجديدة

تام شمس - الاثنين 14 سبتمبر 2020 12:52 صباحاً - تم تشكيل مجموعة جديدة تسعى إلى تعزيز البحث ودعم شركات بلوكتشين. حيث تم إطلاق رابطة تيسينو بلوكتشين تكنولوجيز بمشاركة جامعة جنوب سويسرا، المعروفة أيضًا باسم جامعة سويسرا الإيطالية (USI)، وجامعة العلوم التطبيقية والفنون في جنوب سويسرا (SUPSI). ويتمثل هدف المجموعة في دعم الأبحاث والشركات في قطاع بلوكتشين وتعزيز الدراسات الأكاديمية للتكنولوجيا. Advertisements الأعضاء المؤسسون الآخرون هم بيتكوين دوت كوم وكوبرنيكوس هولدينغس وإليغما ويورونوفيت وإيفنبوست وبانغيا بلوكتشين فند وبوسايدن غروب وكوادرانس فاونديشن وسترونغ بلوم.يو وسوبرفلات وتحالف بلوكتشين السويسري. "بلوكتشين هي اليوم تقنية نوقشت كثيرًا. وغالبًا ما يُقال، كما هو الحال مع ظهور الإنترنت، أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تغير العديد من الأشياء ذات التأثير المباشر على مجموعة متنوعة من القطاعات من خلال تحسين سلاسل التوريد والأنظمة المالية وأنظمة الدفع وشركات كاتب العدل والعمليات التجارية والحكومات. وهذه عمليات تستغرق وقتًا طويلًا وتتطلب البحث ومهارات جديدة والتدريب والاستثمار والتجريب وتغيير طريقة التفكير". كما أضافت المجموعة اهتمامًا متزايدًا بتقنية بلوكتشين، مما دفع الأوساط الأكاديمية والشركات الخاصة إلى البدء في التفكير في إنشاء مركز امتياز للتكنولوجيا وتشجيع الشركات الجديدة التي تركز على بلوكتشين وإنشاء وظائف ماهرة جديدة.

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