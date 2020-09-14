أجهزة بيتكوين تحتاج إلى التحسين للتعامل مع المعاملات المعقدة

تام شمس - الاثنين 14 سبتمبر 2020 12:52 صباحاً - أصدر جيمسون لوب، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في كازا، وهي شركة حفظ للعملات المشفرة، تقرير نتائج اختبار حول أداء توقيع أجهزة بيتكوين متعدد التوقيع على مدونة كازا يوم ١٣ سبتمبر.

وتظهر النتيجة أن أجهزة محافظ العملات المشفرة يمكنها التعامل مع المعاملات الصغيرة والبسيطة بشكل جيد. ومع ذلك، فإنها تواجه صعوبة في الأداء بمجرد أن تصبح المعاملة معقدة. يُقال أن كازا مبني على أجهزة التوقيعات المتعددة الموزعة جغرافيًا، وأجهزة مخصصة لتأمين المفاتيح وتجربة المستخدم المصممة وخدمات العملاء.

وأشار لوب إلى أنه في حين أن الشركة ليس لديها سيطرة على الأجهزة، فإن الهدف هو دعم أي جهاز في نهاية اليوم. وبالتالي، قرر إجراء بحث، وكان يأمل في استخلاص بعض الاستنتاجات ومساعدة موفري برامج التوقيعات المتعددة على فهم حدود الأجهزة بشكل أفضل وتخصيص برامج المحفظة للحصول على أداء أفضل.

تتوافق كازا حاليًا مع ستة أجهزة بما في ذلك تريزور وليدجر وكوين كايت وكولدكارد؛ وقد تم إجراء الاختبار على جميع الأجهزة المدعومة وكذلك بيتبوكس.

أعد لوب الاختبار من خلال الاستفادة من تطبيق إلكتروم ٤.٠.٢ على نظام ديبين لينكس، وأنشأ مجموعة متنوعة من محافظ P٢WSH (سيغويت الأصلية) التي تستخدم شبكة اختبار بيتكوين والأجهزة المتصلة عبر USB. في كل محفظة، كان هناك إيداع بقيمة ١٠٠ UTXO.

أنشأ لوب سلسلة من الاختبارات لتحديد إمكانيات أجهزة المحافظ هذه عند توقيع معاملات متعددة التوقيعات متفاوتة التعقيد. وقد كرر هذه الاختبارات وخلص إلى أنه من الأفضل والأكثر أمانًا أن تعرض الأجهزة مؤشرات التقدم للتحميل والتوقيع. وأضاف:

"لقد كرهت حقًا الأجهزة التي لا تعرض مؤشرات التقدم للتحميل والتوقيع. وعلى هذا النحو، أنا أفضل كولدكارد وتريزور في هذا الصدد. يُسبب كل من بيتبوكس وليدجر القلق لأنه ليس لديك أي فكرة عما إذا كان أي شيء يحدث بالفعل". Advertisements

وعندما يتعلق الأمر بالتغلب على قيود حجم المعاملات وتأخير وقت معالجة المعاملة، اقترح لوب أن تحاول أجهزة المحافظ تقسيم الإرسال إلى عدة معاملات أصغر تقل عن حدودها.

وعندما تستغرق عملية المعاملة وقتًا طويلًا، ستغلق بعض الأجهزة نفسها من عدم النشاط. يقترح لوب أن أقل ما يمكن للشركات المصنعة للأجهزة أن تفعله لتجنب مثل هذا الإزعاج هو تعطيل مهلة قفل الشاشة بينما لا يزال الجهاز يعمل في المعاملة.

ووفقًا للوب، ينبغي أن تدعم الأجهزة أيضًا معاملات بيتكوين الموقعة جزئيًا (PSBT) وجميع معاملات التوقيعات المتعددة الصالحة الممكنة. وأضاف:

"أعتقد أن الوقت قد حان لمصنعي الأجهزة لبدء التصرف كمزودي خدمات المنصات والتأكد من أنهم يقدمون منصات قوية يمكن استخدامها لبناء مجموعة متنوعة من الحلول."

ووفقًا للوب، هناك خطوتان يجب على الأجهزة اتباعهما عند توقيع معاملة بيتكوين: