الرئيس التنفيذي لباينانس يريد المزيد من مشاريع التمويل اللامركزي القائمة على إيثريوم للانضمام إلى منصته

تام شمس - الأحد 13 سبتمبر 2020 11:55 مساءً - رحب تشانغ بينغ زاو، الرئيس التنفيذي لباينانس، بالمزيد من مشاريع التمويل اللامركزي القائمة على إيثريوم للانضمام إلى منصة باينانس سمارت تشين (BSC).

وفي مناقشة على تغريدة مع مستخدم آخر، أوضح زاو أن هذه الخطوة ستقلل من الحمل على شبكة إيثريوم، والتي بدورها ستؤدي إلى خفض رسوم الغاز في إيثريوم.

وأكد زاو لاحقًا أن باينانس سمارت تشين ليست بديلًا أو منافسًا لشبكة إيثريوم وأنها متوافقة معها. حيث أضاف زاو أن باينانس سمارت تشين توفر لمنشئي العقود الذكية المزيد من الخيارات:

"لم تهدف باينانس سمارت تشين أبدًا إلى استبدال إيثريوم، بل هي متوافقة فقط معها. المشاريع الذكية تمنح مستخدميها المزيد من الخيارات. خيار لرسوم أرخص."

اختتم زاو تعليقاته بالكشف عن أن حجم معاملات باينانس سمارت تشين الخاصة به قد وصل مؤخرًا إلى ١٠٪ من شبكة إيثريوم منذ بضعة أيام.

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أطلقت باينانس منصة باينانس سمارت تشين يوم ١ سبتمبر، وأعلن الرئيس التنفيذي لها عن إطلاق صندوق استثماري بقيمة ١٠٠ مليون دولار مخصص لمشاريع بناء على سمارت تشين قبل بضعة أيام.

وفي هذه الأثناء، في تغريدة منفصلة، تحدث زاو عن قرار باينانس بإضافة أحدث مشاريع التمويل اللامركزي حتى مع قيام الشركة بإدراج سوشي سواب. تستضيف باينانس سمارت تشين الآن برغر سواب، وهو أحدث مشروع تمويل لامركزي شهد عددًا كبيرًا من المعاملات خلال ٢٤ ساعة فقط.

حيث قال زاو: "في الماضي، حاولت عمومًا عدم التعليق على مشاريع أو عملات معينة. ومن الآن فصاعدًا، سأقوم بتغريد المزيد حول المشاريع على #باينانس_سمارت_تشين. وهي ليست تأييدات. بل هي مجرد وسيلة لتعزيز المجتمع".

وأضاف أن معظم مشاريع التمويل اللامركزي تفشل لكنه أشار أيضًا: