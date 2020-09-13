فايلكوين تكشف عن المرحلة الثانية من سبيس ريس

تام شمس - الأحد 13 سبتمبر 2020 11:55 مساءً - دعت فايلكوين جميع القائمين بالتعدين حول العالم للمشاركة في المرحلة الثانية من مسابقتها سبيس ريس، والتي تهدف إلى المساعدة في إعداد شبكتها الرئيسية.

وأوضحت شركة فايلكوين في تدوينة أنها قررت إجراء سبيس ريس ٢ بعد المشاركة الكبيرة للقائمين بالتعدين في مسابقة سبيس ريس الأولى، والذين بلغ عددهم أكثر من ٣٥٦ من القائمين بالتعدين من ٣٢ دولة حول العالم، وبعد نتائجها المبهرة.

مسابقة سبيس ريس الثانية مفتوحة للجميع بدءًا من ١٤ سبتمبر حتى ٥ أكتوبر.

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ووفقًا لفايلكوين، ستتألف التجربة من مسارين لضمان ممارسة واختبار أجزاء الشبكة المختلفة من قبل أعضاء المجتمع. الأول هو أن يواصل القائمين بالتعدين للتخزين اختبار وتوسيع نطاق الشبكة والآخر لعملاء فايلكوين ومطوري التطبيقات والأدوات. وسيشجعهم على عقد صفقات تخزين واسترجاع حتى يتمكنوا من الاستعداد للشبكة الرئيسية.

وقالت الشركة إن هناك هدفين لإجراء المرحلة الثانية من سبيس ريس؛ الأول هو إنشاء محاكاة اقتصادية مناسبة يتم من خلالها دراسة تأثير العوامل، مثل مكافآت الكتلة ورسوم الغاز. والثاني هو محاكاة الأسواق المناسبة، لا سيما مع الانتقال الوشيك إلى الشبكة الرئيسية، مما يعني وجود شبكة تخزين قوية وعالمية ولا مركزية للمعلومات البشرية.

وأوضحت فايلكوين إنها في طريقها لإطلاق شبكتها الرئيسية في يونيو رغم أنها تأمل في إطلاق الشبكة الرئيسية خلال الصيف.