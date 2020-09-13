جيميني تقبل الودائع في باكس غولد وأمب وكومباوند

تام شمس - الأحد 13 سبتمبر 2020 02:53 صباحاً - سيبدأ بورصة العملات المشفرة جيميني في قبول عمليات الإيداع في باكس غولد (PAXG) وأمب (AMP) وكومباوند (COMP) مع بدء التداول يوم ١٥ سبتمبر.

وستقدم جيميني أزواج تداول بالدولار الأمريكي لباكس غولد وأمب وكومباوند عبر منصة أكتيف تريدر واتصالات واجهة برمجة التطبيات. وستقدم البورصة أيضًا دعمًا للتداول والحفظ إلى ١٢ عملة مشفرة وخدمة الحفظ إلى ١٣ عملة مشفرة.

قام تايلر وينكليفوس، الشريك المؤسس لجيميني، بتغريد إضافة باكس غولد وكومباوند وأمب لإظهار التزام البورصة بالتمويل اللامركزي.

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وقالت جيميني في بيانها إن الأصول الثلاثة "توسع نطاق منصتنا وتعزز مهمتنا لتمكين الفرد من خلال العملات المشفرة". حيث قالت البورصة إنها عملت بشكل وثيق مع إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك للحصول على الموافقة لتقديم خدمات للأصول الجديدة.

وقد بدأت العديد من البورصات الرئيسية في إدراج توكنات التمويل اللامركزي المميزة. قامت كل من كوين بيز وهوبي وبولونيكس وأوكي إكس وباينانس بإدراج مشاريع التمويل اللامركزي المختلفة.

حتى مع إدراج جيميني لتوكنات التمويل اللامركزي، لا يزال وينكلفوس صعوديًا بشأن بيتكوين. وتوقع أن تصل قيمة بيتكوين إلى ٥٠٠ ألف دولار.