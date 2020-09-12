صندوق ويسكي مرمّز يشتري أول ١٠٠٠ برميل من كنتاكي بوربون

تام شمس - السبت 12 سبتمبر 2020 11:55 مساءً - أعلن صندوق تم إطلاقه في مارس بهدف ترميز ما يصل إلى ٢٠ مليون دولار من الويسكي عن أول جولة استثمارية ناجحة له وشراء أول دفعة من كنتاكي بوربون.

حيث أعلنت مجموعة ويف فاينانشيال غروب يوم ١١ سبتمبر أن صندوقها الرقمي كنتاكي ويسكي ٢٠٢٠ قد اشترى ١٠٠٠ برميل مبدئيًا من معمل تقطير ويلدرنس تريلز.

ومن المتوقع أن يستفيد المستثمرون من ارتفاع سعر الروح خلال عملية الشيخوخة من حوالي خمس إلى ست سنوات. وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، من المتوقع أن تزيد القيمة من حوالي ١٠٠٠ دولار للبرميل إلى حوالي ٤٠٠٠ دولار للبرميل خلال هذه الفترة.

حيث أوضح مدير الصندوق بنجامين تساي أن بعض الأصول الواقعية مثل الويسكي يصعب على المستثمرين التعرض لها بشكل استثنائي:

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"لقد أظهر بحثنا المكثف أن عائدات كنتاكي بوربون المتقادمة مستقرة جدًا وقوية على مدار فترة ٥ سنوات التي تنفقها في البراميل قبل تعبئتها، لذلك يسعدنا أن نكون قادرين على تزويد المستثمرين بالتعرض لهذا الارتفاع في الأسعار."

وبينما تتوقع ويف أن يحتفظ معظم المستثمرين بالأصل طوال المدة الكاملة حتى يتم تعبئتها، سيتم ترميز الحيازة في العام الثاني. وسيسمح ذلك لأي مستثمر يرغب في الخروج من المخطط مبكرًا بالقيام بذلك، بشرط أن يتمكن من العثور على مشترٍ.

ولا يزال وصول الصندوق إلى الطاقة الإنتاجية لمعمل تقطير ويلدرنس تريلز لهذا العام مفتوحًا، وتستمر ويف في زيادة رأس المال لإجراء المزيد من جولات الاستثمار.