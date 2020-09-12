رينو تختبر منصة بلوكتشين لامتثال قطع الغيار

تام شمس - السبت 12 سبتمبر 2020 11:55 مساءً - اختبرت شركة غروب رينو لصناعة السيارات الفاخرة مشروع بلوكتشين يهدف إلى تسهيل اعتماد مكونات السيارة.

وقد نشأ المشروع، الامتثال الشامل الموزع الممتد، أو المعروف باسم إكسيد XCEED، من شراكة رينو مع شركات أخرى لتطوير حل بلوكتشين لسلسلة التوريد من خلال مشاركة البيانات. وقد تم إنشاؤه على شبكة هايبرليدجر فابريك وتم نشره بالتعاون مع آي بي إم. يقوم إكسيد بتعقب واعتماد الامتثال التنظيمي لمكونات السيارة.

اختبرت رينو إكسيد في مصنعها في دواي وعالجت أكثر من مليون مستند مع معالجة ٥٠٠ معاملة في الثانية.

يشارك إكسيد معلومات الامتثال بين مصنعي الأجزاء وأولئك الذين يصنعون السيارات. وقالت رينو إن المنصة تعمل على تسريع مشاركة المعلومات، مما يجعلها تحقق التسليم في الوقت الفعلي. حيث أوضحت شركة تصنيع السيارات أن إكسيد تنشئ شبكة موثوقة لمشاركة البيانات بسرية.

يشمل شركاء رينو في المشروع كونتيننتال، وفوريسيا، وبلاستيك أومنيوم، وسانت غوبان. وقد تم الإعلان عنه لأول مرة في عام ٢٠١٩.

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قالت شركة صناعة السيارات إن الحاجة إلى حل امتثال أفضل نشأت مع تطبيق لوائح مراقبة السوق الجديدة في الأول من سبتمبر. حيث يحدد توجيه الاتحاد الأوروبي ٢٠٠٧/٤٦/EC، الذي تم تعديله في عام ٢٠٢٠، مراقبة أفضل للمركبات والأجزاء الجديدة لتلبية معايير السلامة والبيئة. وقد صرحت رينو إن سلسلة الإنتاج بأكملها "يجب أن تعدل هيكلها" للاستجابة للأطر الزمنية الأقصر المحددة في السياسة.

حيث قالت أوديل بانسياتيسي، نائب رئيس بلوكتشين في فروب رينو:

"مشروع إكسيد الذي بدأناه هو مثال قوي على قدرة غروب رينو على الابتكار. ونحن مقتنعون بأن بلوكتشين هي تقنية مؤثرة لتحويل صناعة السيارات. تأتي تقنية بلوكتشين حقًا في نظام إيكولوجي واسع يضم عددًا من الشركات المختلفة، مما يوفر رابطًا بين العمليات المختلفة للشركاء وأنظمة الكمبيوتر وقواعد البيانات. وهناك استخدامات متعددة لهذا النوع من التكنولوجيا في صناعة السيارات، حيث لدينا تبادلات مع جهات فاعلة لا حصر لها من خارج الشركة، مثل الموردين والعملاء والموزعين المستقلين".

هذه ليست أول مبادرة رينو حول تقنية بلوكتشين. حيث عملت رينو، جنبًا إلى جنب مع شركات السيارات العملاقة الأخرى بي إم دبليو وجي إم وفورد وشركات التكنولوجيا آي بي إم وهايبرليدجر وبوش وأيوتا، على مبادرة موبيليتي أوبن بلوكتشين (MOBI). حيث أنشأت قاعدة بيانات لأرقام تعريف المركبات على بلوكتشين. قدمت بي إم دبليو أيضًا حل سلسلة توريد قائم على بلوكتشين.