شركةٌ ماليزية تعمل على تطوير تطبيق قائم على بلوكتشين للجمعيات الخيرية

تام شمس - السبت 12 سبتمبر 2020 09:55 مساءً - قالت شركة آي بي إف نت ومقرها ماليزيا إنها تسعى لتطبيق تقنية بلوكتشين في الجمعيات الخيرية الإسلامية.

ووفقًا لبيان صحفي على مدونتها، ستعزز تقنية بلوكتشين ثقة المانحين الحاليين. كما ستشجع المتبرعين الجدد على دفع الزكاة، وهي خطوة يتم دفعها بموجب الشريعة الإسلامية للتبرعات الخيرية والصدقة. سيكون المنتج، المسمى ريكورباي، على منصة تيزوس ويسهل المدفوعات الصغيرة المتكررة والتلقائية.

وقد قالت آي بي إف نت إن تقنية بلوكتشين ستنشئ إطارًا سيسمح للمانحين بضمان وصول مدفوعاتهم، سواء كانت زكاة أو صدقة أو أوقاف نقدية، إلى المستفيدين. إذا كان لديهم تبرعات لمشروع كبير يتم تنفيذه على مراحل، يمكن للمانح أن يرى تأثير مساهمته على خطوات محددة.

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ووفقًا للرئيس التنفيذي لشركة آي بي إف نت، محمد عليم، فإن تطبيق تقنية بلوكتشين سيحقق العديد من المزايا للجمعيات الخيرية الإسلامية، على سبيل المثال، تعزيز الشفافية وتقليل تكلفة الوساطة وتعزيز قاعدة المانحين مثل المتبرعين بالعملات المشفرة.

وأوضحت الشركة أن تطبيق بلوكتشين لن يقتصر على الأعمال الخيرية فقط. ففي وقت لاحق، قد يتم تطبيق ريكورباي في التجارة الإلكترونية.

ظل عالم العلات المشفرة يبحث عن الجمعيات الخيرية لبعض الوقت. ومع استمرار جائحة كوفيد-١٩، بدأت شركات العملات المشفرة في تقديم أو إنشاء جمعيات خيرية لجمع الأموال للعاملين في الخطوط الأمامية. أطلقت مؤسسة Give.org الخيرية أيضًا منصة بلوكتشين تركز على الخصوصية لتسهيل التبرعات.