آن تشين.إيه آي وبلوهيليكس تتعاونان حول حلول الامتثال

تام شمس - السبت 12 سبتمبر 2020 09:55 مساءً - تخطط شركة آن تشين.إيه آي ومزود التكنولوجيا والتمويل اللامركزي بلوهيليكس لإطلاق حلول تتناول الامتثال داخل شبكات بلوكتشين.

ووفقًا للتقارير، ستطرح الشركتان حل محرك المخاطر الخاص بها "بلوكتشين إيكوسيستم إنتييجنس" أو BEI. يعتمد BEI على واجهة برمجة تطبيقات وسيقدم معلومات استخباراتية وقائية شاملة في الوقت الفعلي.

حيث قالت آن تشين.إيه آي إن BEI يبحث عن أكثر من ١٠٠ مليون عنوان عملات مشفرة وعقود ذكية وتنقل من خلال ذلك باستخدام نموذج التعلم الآلي. وسيجد الحل أفضل هيكل امتثال لمواجهة مكافحة غسيل الأموال (AML) عند تحديد مصدر الأموال ووجهتها. تقدم منصة بلوهيليكس السحابية هذه النتائج إلى أكثر من ٢٧٠ عميل بورصات.

تشير كلتا الشركتين إلى أن BEI يمكن أن يصبح مصدرًا شاملًا لتلبية احتياجات الامتثال لمكافحة غسل الأموال في البورصات، خاصة وأن المنظمين في العديد من البلدان بدأوا يهتمون بشكل أوسع بالعملات المشفرة.

في الآونة الأخيرة، أصدرت مجموعة العمل المالي الحكومية الدولية (FATF) تقريرًا عن امتثال مزودي الأصول الافتراضية. ووجدت أن بورصات العملات المشفرة واجهت العديد من التحديات في تلبية قواعد مكافحة غسل الأموال، لا سيما عندما يتحول القائمون بغسيل الأموال المحترفون إلى العملات المشفرة. وستجري مجموعة العمل المالي مراجعة أخرى في العام المقبل.