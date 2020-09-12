العديد من مشاريع بلوكتشين لديها استراتيجيات "مخادعة": الرئيس التنفيذي لأفالانش

تام شمس - السبت 12 سبتمبر 2020 09:55 مساءً -

اتجه أمين غون سيرر، المؤسس والرئيس التنفيذي لبروتوكول بلوكتشين، أفالانش، إلى تويتر لشرح سبب اعتقاده أن العديد من مشاريع بلوكتشين تستمر في تطبيق استراتيجيات مشكوك فيها في الصناعة.

يعتبر سيرر أن بعض المشاريع مبنية على "الكثير من الضجة، والكثير من الادعاءات التي تبدو تقنية"، والشراكة مع الشركات "محرجة جدًا من القول بأنها تعرضت للخداع"، وأيضًا بدون نظام عمل جديد.

وبشكل عام، يقول إن كل شيء هو مجرد "دخان ومرايا حول التكنولوجيا القديمة" داخل عمليات معظم مشاريع بلوكتشين.

وقد أصدر سيرر مثل هذه الآراء في أعقاب تقرير نشرته شركة أبحاث الطب الشرعي هيندينبرغ للأبحاث، والتي جمعت قطع من الأدلة على تكتيكات العمل المشكوك فيها المزعومة التي استخدمتها شركة ناشئة مقرها الولايات المتحدة يرأسها تريفور ميلتون، نيكولا، متهما إياهم بإدارة الأعمال كمخطط "احتيال معقد".

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وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة أفالانش أيضًا:

"في غضون ذلك، رأينا مشروعات عملات مشفرة أعادت تسمية البروتوكولات القديمة من عام ١٩٩٩ كما لو كان لديها اختراع جديد. وقد رأينا منسقين مركزيين تمامً مثل حيلة السلك المخفي. وأفضل ما في الأمر، أننا بدأنا نرى أنظمة لا تتسامح حتى مع أخطاء بيزنطين!"

كما فعل نيكولا مع تسلا، يقول سيرر، فإن جميع مشاريع العملات المشفرة التي أشار إليها في تعليقه تقدم "ادعاءات قوية" وتستخدم "نفس اللغة بالضبط" مثل المشروعات المبتكرة حقًا من خلال عكس كل تحركاتها.

وفي الآونة الأخيرة، أكمل مشروع أفالانش بيعًا عامًا للتوكنات بقيمة ٤٢ مليون دولار بعد أن جمع ١٢ مليون دولار في عملية بيع خاصة في يونيو. وتوكن الخدمة الأصلي AVAX الخاص به، غير مرتبط بأي أصل.