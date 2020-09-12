نظرة دقيقة على مبادلة تيثر بقيمة ١ مليار دولار من بيتفينكس إلى باينانس

تام شمس - السبت 12 سبتمبر 2020 07:55 مساءً - في ٢٠ أغسطس، تم إجراء مبادلة تيثر بقيمة ١ مليار دولار - اشتملت على باينانس وبيتفينكس ومخلفات حرائق كبيرة على بلوكتشين ترون (TRX).

تدفقات تيثر. المصدر: فليبسايد كريبتو.

من وقت لآخر، تظهر الأخبار عن حرق تيثر لبعض إمداداتها على بلوكتشين ثم سكها من جديد على شبكة أخرى في العناوين الرئيسية. وعلى الرغم من أن الأمر يبدو سهلًا بدرجة كافية، إلا أنه في الواقع ينطوي على قدر كبير من التخطيط والأهم من ذلك - الثقة.

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ربط معاملات مبادلة بقيمة ١ مليار دولار. المصدر: كوينتيليغراف.

أثناء المبادلة المكونة من ست معاملات والذي امتد إلى اثنين من سلاسل بلوكتشين واستغرق إكماله ساعة واحدة ودقيقة واحدة، لم يكن جانب تيثر/بيتفينكس في خطر أبدًا لأن باينانس كانت الطرف البادئ. في مناسبتين - بعد المعاملة الأولى وبعد الصفقة الرابعة، انخفضت باينانس ٤٠٠ دولار و٦٠٠ مليون دولار على التوالي. ويجب أن يكون لهذه الشركات علاقة موثوق بها أو ربما كانت هناك آليات إضافية متضمنة لسنا على علم بها.

وكان الشرط الضروري الآخر للمبادلة هو حقيقة أن باينانس لديها فائض بقيمة ١ مليار دولار أمريكي على أساس USDT القائم على ترون وكانت على استعداد لتداولها مقابل مبلغ معادل من USDT المستندة إلى إيثريوم. ومن غير الواضح إذا ما كانت هذه الأموال مملوكة للبورصة أو أنها تشكل ودائع مستخدمين.