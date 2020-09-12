مسؤول حكومي في كوريا الجنوبية يقترح أول منصة بلوكتشين للتصويت في البلاد

تام شمس - السبت 12 سبتمبر 2020 02:52 صباحاً - في ١١ سبتمبر، اقترح رئيس حكومة سيوتشو الإقليمية منصة تصويت مدعومة من بلوكتشين للمقيمين، وأشاد بالتدفق الأخير للتطورات المتعلقة بالعملات المشفرة في جميع أنحاء البلاد.

ووفقًا لأب داون كوريا، يعتقد تشو اون هي، وهو قائد الحكومة المحلية لإحدى أكثر المناطق ثراءً في سيول، أن هذا هو "الوقت المناسب" لبدء استخدام تقنية بلوكتشين، "بحيث يمكن لأي مواطن اقتراح آرائه بسهولة".

وقد دعا المسؤول من سيوتشو البلاد إلى الاضطلاع بدور أكبر في "مجتمعنا الحديث سريع التغير" في أعقاب جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى الابتكارات اللامركزية الأخيرة باسم "الثورة الصناعية الرابعة".

وإذا أصبح اقتراحه حقيقة واقعة، فستكون أول منصة بلوكتشين في الدولة تسمح للمواطنين باتخاذ قرار بشأن الشؤون السياسية المحلية.

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وقد ذكر تشو أيضًا أن تقنية بلوكتشين هي الأكثر "ملاءمة لترقية الديموقراطية":

"في المستقبل، نخطط لتحقيق ديموقراطية مباشرة يمكن للجميع الوثوق بها من خلال تقديم بلوكتشين بنشاط لمنع الأمان والتزوير، ولهذه الغاية، فإن العديد من الشركات مثل أكاديمية بلوكتشين التي تجمع بين بلوكتشين والإدارة، وسيتم تنفيذ الأعمال الذكية".

كما يعتقد المسؤول الحكومي أن جهود المنطقة يمكن أن تكون "أساسًا لاعتماد بلوكتشين على الصعيد الوطني" في الدولة، وأن مثل هذه المنصة يمكن أن تسمح للمواطنين بالمشاركة في خطاب سياسي آمن.

مرة أخرى في أبريل، قال نائب وزير الإستراتيجية والمالية، كو جون تشيول، إن سوق بلوكتشين يمثل "فرصة ذهبية" للبلاد. كما دعا شركات القطاع الخاص في جميع أنحاء كوريا الجنوبية إلى استغلال هذه الإمكانات.