حركة التداول على إحدى البورصات في كوريا الجنوبية ارتفعت بشكل حاد منذ يونيو - هل هذا هو السبب؟

تام شمس - السبت 12 سبتمبر 2020 12:52 صباحاً - تشير البيانات إلى أن كوين ون، وهي بورصة كورية جنوبية، شهدت ارتفاع قاعدة مستخدميها بنحو ١٠٠٠٠ شخص شهريًا بعد إدراج توكن كلايتن (KLAY) الخاص بكاكاو في يونيو.

وقد تم إدراج التوكن بعد أن قامت شركة كاكاو، عملاق التكنولوجيا الذي يدير أشهر تطبيقات الدردشة في كوريا الجنوبية، بإجراء معاملات العملات المشفرة كجزء من تطبيق المراسلة الخاص بهم، كاكاو توك. وبعد وقت قصير من الإطلاق، أعلنت كاكاو أن وظيفة محفظة العملات المشفرة الجديدة قد تجاوزت ١٠٠٠٠٠ مستخدم في أقل من يوم واحد.

ويقول التقرير إن ارتفاع قيمة كلايتن، والذي تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف خلال ثلاثة أشهر، أدى إلى زيادة حجم التداول في البورصات الأخرى أيضًا.

تمثل بورصة كوين ون حاليًا ١٠٪ من إجمالي السوق المحلي في كوريا الجنوبية. وهي تحتل حاليًا المرتبة ١٢ من حيث الحجم على مدار ٢٤ ساعة على مستوى العالم، وفقًا لبيانات كوين ماركت كاب.