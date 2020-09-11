بكين تتقدم على شنزن كأفضل مدينة في الصين لتقنية بلوكتشين

تام شمس - الجمعة 11 سبتمبر 2020 02:53 صباحاً - تم اختيار بكين كأفضل مدينة بلوكتشين في الصين في تصنيفات الابتكار الصينية بلوكتشين لعام ٢٠٢٠ قبل مركز بلوكتشين في شنزن.

وقد تم الكشف عن التصنيف في جلسة خاصة بمعرض الصين الدولي لقمة التجارة في الخدمات. ووفقًا لفاينانس تشاينا، حصلت بكين على ٩٩,٨٢ نقطة بينما تراجعت شنزن - المدينة التي تضم أكثر من ٥٠٠٠ شركة بلوكتشين - مع ٩١,٢.

حصلت شنغهاي، ثاني أكبر مدينة في البلاد، على ٨٨ نقطة. ويضع التصنيف المدينة التي تعتبر واحدة من أكبر العواصم التجارية في شرق آسيا في الوقت الحاضر، في المرتبة الثالثة.

أشاد معرض بكين، مضيف القمة، بكل من بكين وشنغهاي باعتبارهما بلديتين هامتين تعتمدان على "مزاياهما في أنشطة البحث والتطوير (R & D)، والتنمية الصناعية والحماس العام"، وكل ذلك يسمح لهما بإحداث قوة في الوعي العام ببلوكتشين.

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في يوليو، كشفت حكومة بلدية بكين عن خطة من ٢٠ نقطة لتسريع تطوير ونشر تقنيات السجلات الموزعة (DLT) وتحويل بكين إلى مركز عالمي ووطني لتكنولوجيا بلوكتشين.

تحدد خطة عمل تطوير ابتكار بلوكتشين في بكين ٢٠٢٠-٢٠٢٢ نية المدينة لترسيخ نفسها كشركة رائدة عالميًا في كل من ابتكارات بلوكتشين الخاصة ونشر تكنولوجيا السجلات الموزعة العام بحلول نهاية العام المقبل.

وقد أبرزت مجلة فاينانس تشاينا حقيقة أن شنزن كانت أيضًا رائدة في اعتماد بلوكتشين بين الشركات في البلاد وساعدت في وضع تطبيقات بلوكتشين في القطاع المالي "على المسار الصحيح".