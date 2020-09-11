باينانس ستفعل "ما في وسعها" للمساعدة في استرداد الأموال المسروقة في اختراق إيتربيز بقيمة ٥ ملايين دولار أمس

تام شمس - الجمعة 11 سبتمبر 2020 12:53 صباحاً - تعرضت إيتربيز، وهي بورصة عملات رقمية مقرها سلوفاكيا، مؤخرًا لاختراق سُرق خلاله ٥ ملايين دولار. ووفقًا لتحديث من إيتربيز، يبدو أن بعض هذه الأموال قد انتهى بها المطاف في عدد من البورصات الشهيرة، بما في ذلك باينانس وهوبي غلوبال وهيت بي تي سي.

ويبدو أن تشانغ بينغ زاو، أو زي، الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، يدعم الجهود المبذولة لوقف تداول هذه الأموال المسروقة، حيث رد قائلًا:

"كان فريق الأمن لدينا يعمل على هذا الأمر من وقت مبكر. وسنفعل ما في وسعنا للمساعدة".

من خلال تيليغرام، نشرت إيتربيز أيضًا قائمة بالمحافظ الساخنة التي تعرض للاختراق. والتي تضمنت عناوين بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وترون (TRX) وتيزوس (XTZ) وألغوراند (ALGO) وريبل (XRP).

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وحتى وقت كتابة هذه المقالة، لم يصدر أي من ممثلي هوبي غلوبال وهيت بي تي سي تعليقات عامة حول هذه المسألة. ومع ذلك، أوضحت إيتربيز أنهم سيستمرون في تشغيل العمليات كالمعتاد وسيبقي المستخدمين على اطلاع دائم بالمسألة.

في مقال نشره كوينتيليغراف يوم ٩ أغسطس، أظهر الباحثون أن الهجمات ضد بورصات العملات المشفرة تنقسم إلى حد كبير إلى ثلاث فئات: هجوم داخلي، وهجوم يستغل العلاقة بين البورصة والعميل، واستخراج أجزاء من المفاتيح السرية.

في عام ٢٠١٨، كانت بورصة العملات المشفرة اليابانية كوين تشك ضحية لاختراق هائل أدى إلى خسارة ٥٢٣ مليون عملة نيم، بقيمة تقارب ٥٣٤ مليون دولار. وقد سُرقت هذه العملات أيضًا من خلال العديد من المعاملات غير المصرح بها من محافظ البورصة الساخنة.