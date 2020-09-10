من يملك بيتكوين أكثر: التوأم وينكلفوس أم أمناء إم تي غوكس أم محتالو بلس توكن؟

تام شمس - الخميس 10 سبتمبر 2020 11:54 مساءً - قام مركز بلوكتشين بتجميع بيانات لبعض أكبر المتعاملين مع بيتكوين (BTC) - من توأمي وينكلفوس إلى العديد من المحتالين والمتسللين، وحتى "عملات الزومبي".

ويُزعم أن التوأم يمتلكان ١٥٠٠٠٠ بيتكوين، مما يضعهما بين مخترقي بيتفينكس، الذين يمتلكون ١٢٠٠٠٠ بيتكوين، وأمناء إم تي غوكس الذين يدعون امتلاك ١٦٦٠٠٠ بيتكوين. ويتم شغل مركز واحد فوق هذا الأخير بعملية احتيال أخرى ملحوظة - محتالو بلس توكن، الذين يُزعم أنهم يمتلكون ٢٠٠٠٠٠ بيتكوين. ومن المفترض أن تيم دريبر يحمل مبلغًا ضئيلًا قدره ٣٠ ألف بيتكوين، حصل عليه في مزاد حكومي للعملات التي تم الاستيلاء عليها من سيلك رود.

"عملات الزومبي" ليست عملات بيتكوين التي يحتفظ بها الموتى الأحياء، بل هي ١,٥ مليون عملة يُفترض أنها ضاعت إلى الأبد. وقد تم تضمين ما يقرب من ١,١ مليون بيتكوين التي يُزعم أن ساتوشي ناكاموتو قام بتعدينها في هذا الجزء.

يعتبر صندوق بيتكوين ترست من غرايسكيل أكبر أداة استثمار مؤسسية في بيتكوين ويحتفظ حاليًا بما يزيد قليلًا عن ٤٠٠٠٠٠ بيتكوين. حصلت شبكة لايتنينغ نتورك على ألف بيتكوين فقط، بينما قامت إيثريوم (ETH) بتأمين ٨٠٠٠٠ عملة أخرى.

مع توقع إطلاق ٢,٥ مليون بيتكوين أخرى للتداول، من يدري من يمكنه الانضمام إلى هذه القائمة في العقود القادمة.