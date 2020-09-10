حجم عملات بيتكوين على السلسلة يصل إلى أعلى مستوى له في عام واحد مع ٣,٦٪ فقط من البورصات

تام شمس - الخميس 10 سبتمبر 2020 11:54 مساءً - نما حجم تحويل بيتكوين عبر السلسلة بشكل كبير خلال الشهر الماضي، ووصل في النهاية إلى أعلى مستوى له خلال عام واحد عند ٣,٢ ملايين بيتكوين يوم ٩ سبتمبر. وفي الوقت نفسه، انخفض نشاط البورصات المرئي على السلسلة؛ تم تداول ٣,٦٪ فقط أو ١١٥٠٠٠ بيتكوين عبر منصات التداول في اليوم.

حجم تحويل بيتكوين على السلسلة. المصدر: غلاسنود

نسبة تدفق أموال بيتكوين. المصدر: كريبتو كوانت.

هذا لا يعني بالضرورة أن حجم التداول على البورصات قد انخفض، لأن التداول في البورصات المركزية يحدث دائمًا خارج السلسلة - لذا يمكن اعتباره قد ارتفع.

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حجم تداول بيتكوين. المصدر: كايكو.

يتم تسجيل معظم الأنشطة على السلسلة في البورصات المركزية عندما يقوم المستخدمون بإيداع الأموال أو سحبها. وبالتالي، قد يشير هذا الاتجاه في الواقع إلى أن المستخدمين يختارون نقل أصولهم ذهابًا وإيابًا بمعدل أقل.

ونظرًا لأن نمو حجم تحويل بيتكوين عبر السلسلة من المحتمل ألا يكون ناتجًا عن نشاط البورصات، فمن المحتمل أنه ينبع من زيادة اعتماد الأصل في الاقتصاد. آخر مرة كان فيها هذا المقياس أعلى كانت في ٢١ أغسطس ٢٠٢٠، عندما بدا أنه ارتفع إلى ما يقرب من ٢٥ مليون بيتكوين. ولكن يبدو أن هذا كان شاذًا، حيث لا توجد طريقة لدينا لمعرفة سبب ذلك بالضبط.