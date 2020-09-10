بومب يزعم أنه أقنع جيم كريمر بشراء بيتكوين

تام شمس - الخميس 10 سبتمبر 2020 11:54 مساءً - ربما يكون مناصر بيتكوين أنتوني "بومبليانو" قد أقنع جيم كريمر، المضيف الصريح لبرنامج ماد موني على قناة سي إن بي سي، بالاستثمار في العملات المشفرة.

ففي تغريدة بتاريخ ١٠ سبتمبر، ادعى بومب أنه نجح في تحويل رأي الرجل الذي صرح ذات مرة أن بيتكوين (BTC) كانت مثل "أموال مونوبولي" في تسجيل البودكاست الخاص به، والمقرر إصداره يوم ١٤ سبتمبر. وقد أكد كريمر ادعاءه حيث أعاد نشر تغريدة بومبليانو على الفور.

المصدر: تويتر

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يشتهر أنتوني بومبليانو ببودكاست يثقف فيه الأشخاص العاديين والمتشككين الصريحين فيما يتعلق بالعملات المشفرة وبيتكوين. وفي ظهوره في يوليو على بيل بيرت بودكاست، نجح في إقناع الممثل الكوميدي بيل بور بشراء بيتكوين ومضيفه المشارك بيرت كريشر للنظر في التعدين.

بالنسبة لكريمر، صرح بومب أنه "يفهم فائدة بيتكوين بشكل أفضل من غيره."

وقد قال مستخدم ريديت Leading_Zeros: "يمكنك دائمًا الاعتماد على بومب لتبسيط الأمر بدرجة كافية حتى يفهمه رجال المال".

كان كريمر قد ذكر في وقت ما أن سعر بيتكوين قد يصل في النهاية إلى مليون دولار. ومع ذلك، كان مضيف سي إن بي سي أيضًا ناقدًا صريحًا لعملة بيتكوين قبل طفرة عام ٢٠١٧.