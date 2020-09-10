يمكن لشركات إيثريوم كلاسيك لابز الناشئة الآن الوصول إلى تتبع المعاملات الآلي

تام شمس - الخميس 10 سبتمبر 2020 11:54 مساءً - تضافرت جهود إيثريوم كلاسيك لابز، الكيان الذي يقف وراء أصول إيثريوم كلاسيك (ETC)، ومجموعة تحليل بلوكتشين تشيناليسيس.

بغض النظر عن عملها على التكنولوجيا ذات الصلة بإيثريوم كلاسيك، تدير إيثريوم كلاسيك لابز أيضًا جناحًا مسرعًا لدعم ومساعدة الشركات الناشئة في صناعة العملات المشفرة. بفضل التحالف مع تشيناليسيس، يمكن لهذه الشركات الناشئة الحصول على خصم على التكنولوجيا الخاصة بالشركة، اعرف معاملتك، أو KYT، ومنصة شهادات التدريب الخاصة بها، حسبما أوضح بيان صادر يوم ٩ سبتمبر من إيثريوم كلاسيك لابز بشكل مفصل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للكيانات التابعة لإيثريوم كلاسيك لابز تلقي التوجيه التنظيمي من فريق تحليل الهيكل.

وقد أصبحت المتطلبات التنظيمية مصدر قلق متزايد في مجال العملات المشفرة وبلوكتشين حيث زادت دول متعددة مراقبتها في السنوات الأخيرة. وأوضح البيان أن تقنية KYT من تشيناليسيس تساعد الشركات بشكل أساسي في مراقبة أنشطة بلوكتشين ذات الصلة، جزئيًا للامتثال التنظيمي، مع أتمتة العمليات أيضًا.

وقد أشار مؤسس إيثريوم كلاسيك لابز، جيمس وو، في البيان: "تعكس هذه الشراكة موردًا ضروريًا وهي تعتبر تطورًا طبيعيًا لشركاتنا التي تعتمد على إيثريوم كلاسيك؛ مع تهيئة ساحة اللعب للشركات الناشئة في مراحلها الأولى لبناء شركاتها بنجاح ومسؤولية مع البقاء على اطلاع. كما ذكر رئيس إدارة المخاطر بتشيناليسيس "جيسون بوندز" أهمية وتعقيد امتثال العملات المشفرة.

واجهت إيثريوم كلاسيك نصيبها العادل من الصعوبات في الأسابيع الأخيرة، وربما تحاول إثبات بعض القيمة الموجودة في تتبع وبيانات بلوكتشين. حيث تعرضت الشبكة لثلاث هجمات بنسبة ٥١٪ منذ نهاية يوليو.