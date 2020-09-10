منصة باينانس تقدم دفعة قوية للتمويل اللامركزي الداخلي مع تمويل بقيمة ١٠٠ مليون دولار

تام شمس - الخميس 10 سبتمبر 2020 11:54 مساءً - بعد إطلاق سمارت تشين من باينانس، وهي سلسلة بلوكتشين متوافقة مع إيثريوم مع تركيز شديد على التمويل اللامركزي، تضاعف البورصة الآن استراتيجيتها لجذب مشاريع التمويل اللامركزي.

في قمة World of DeFi للشركة يوم الخميس، أعلن تشانغ بينغ زاو الرئيس التنفيذي لباينانس عن إطلاق صندوق استثماري بقيمة ١٠٠ مليون دولار مخصص لمشاريع بناء على السلسلة الذكية.

وسيتم استخدام الصندوق لمجموعة متنوعة من الأغراض، بما في ذلك التمويل الأولي لمشاريع مبنية على السلسلة الذكية. وتقول الشركة إن الحد الأقصى للاستثمار سيكون ١٠٠٠٠٠ دولار - ومن المسلم به أنه منخفض جدًا في عالم جمع التبرعات الأولية، خاصة في مجال العملات المشفرة.

وقد أخبر متحدث باسم باينانس كوينتيليغراف أن الصندوق موجه بشكل خاص نحو الشركات الناشئة في المرحلة المبكرة، وأنه قد يتم توفير مزيد من التمويل عبر قنوات الاستثمار الحالية مثل باينانس إكس وباينانس لابز وغيرها.

وسيتم استخدام جزء من الأموال في الصندوق لتمهيد السيولة للمشاريع التي تجتاز عمليات التدقيق والعناية الواجبة. وقال المتحدث الرسمي إن التعاون مع شركة الأمن "سيرتيك" سيخول لشركات محفظة باينانس "رسوم خدمة تدقيق منخفضة بالإضافة إلى خيارات المسار السريع لعملية التدقيق".

ويتمثل أحد أهداف الصندوق في ربط عالم البورصات والتمويل المركزي (CeFi)، بحركة التمويل اللامركزي. وتقول الشركة إن البناء على سمارت تشين سيسمح للمشاريع بالاستفادة من قاعدة المستخدمين الحالية الواسعة لباينانس. وسيتمكن مستخدمو باينانس من استخدام سمارت تشين مع حسابات البورصة الحالية الخاصة بهم، والتي ينبغي أن تخفض حاجز الدخول بشكل كبير للمستخدمين الذين يرغبون في غمس أصابعهم.

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تخطط البورصة أيضًا لتوفير "تجربة التمويل اللامركزي" ضمن حدود منصتها المركزية من خلال مبادرات مثل لانشبول. والنظام مشابه لمفهوم البحث عن العوائد، حيث يشارك المستخدمون الأصول لتلقي حصة من توزيع توكن جديد. وتشمل البرامج الأخرى المستوحاة من التمويل اللامركزي ليكويد سواب وتكديس التمويل اللامركزي، مع كون الأول صانع سوق آليًا مركزيًا، في حين أن الأخير هو أداة إدارة عوائد آلية مماثلة لواي إيرن.فاينانس أو راري كابيتال.

علاوةً على ذلك، تخطط البورصة لإنشاء جسر مركزي إلى باينانس سمارت تشين والذي يمكن أن يسمح للعديد من التوكنات الأخرى على إيثريوم أو العملات مثل بيتكوين (BTC) ولايتكوين (LTC) ليتم نقلها إلى بيئة التمويل اللامركزي. وعلى غرار الحلول مثل Wrapped BTC، فإن الجسر يقدم خدمات الحفظ وتديره باينانس بالكامل.

ويعتبر الجمع بين هذه الحلول يمكن أن يجعل التمويل اللامركزي برعاية باينانس منافسًا هائلًا للنظام البيئي الحالي لإيثريوم. وبينما تحاول العديد من سلاسل بلوكتشين المتنافسة إعادة إنشاء مجتمع التمويل اللامركزي النابض بالحياة على أرضها الخاصة، فإنها تفتقر عمومًا إلى تأثيرات الشبكة القوية التي تتمتع بها إيثريوم.

من ناحية أخرى، فإن قاعدة مستخدمي باينانس قابلة للمقارنة في الحجم إن لم تكن أكبر من إيثريوم. سيسمح الجسر أيضًا بنقل رأس المال من سلاسل بلوكتشين الأخرى إلى السلسلة إذا لزم الأمر.

والعيب بالطبع هو المركزية. حيث سيكون لدى باينانس قوة حوكمة في المشاريع التي تستثمر فيها، ومن الطبيعي أن تفضل سمارت تشين بتصميمها المرتكز على BNB بورصة باينانس بسبب الرسوم التي تجمعها.

وفي حين أن باينانس لا تخفي حقيقة أن البديل الخاص بها أكثر مركزية، يبقى أن نرى إذا ما كان المجتمع سيقبل ذلك.