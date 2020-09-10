عملية احتيال وهروب أخرى للتمويل اللامركزي حققت للتو ٢٠ مليون دولار من أموال المستثمرين

تام شمس - الخميس 10 سبتمبر 2020 09:55 مساءً - أصبح مجال التمويل اللامركزي الذي تتوسع بسرعة ممتلئًا بالاحتيال حيث يتجه مشروع آخر مشبوه إلى الإغلاق والهروب حاملًا أموال المضاربين.

حيث كتب المنفذ الإعلامي زي كريبتو يوم ١٠ سبتمبر: "إن مشروع التمويل اللامركزي لتجمع السيولة الجديد، Yfdexf.Finance خرج من السوق بعد الاحتيال على مستثمرين بقيمة ٢٠ مليون دولار من إجمالي الأموال المغلقة في بروتوكولها".

وأوضح زي كريبتو بالتفصيل أن المشروع قام بشق برامج فابوروير بقوة عبر تويتر وتطبيقات المراسلة مثل ديسكورد على مدار الثمانية وأربعين ساعة الماضية. وقد حاول كوينتيليغراف تعقب تفاصيل المجهودات، ولكن يبدو أن جميع آثار عملية الاحتيال قد تم حذفها في وقت كتابة المقالة.

تحرك مجال التمويل اللامركزي بسرعة مذهلة في عام ٢٠٢٠، خاصة في الأسابيع الأخيرة، حيث شهدت مشاريع مثل سوشي سواب ملايين الدولارات في العمل بعد أيام فقط من إطلاقها. ومع ذلك، فقد ثبت أن بعض هذه المشاريع تنطوي على مشاكل بطرق متنوعة.